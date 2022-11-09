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Липецкие участники СВО могут оформить соцпомощь через Госуслуги - РИА Новости, 09.11.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221109/sotspomosch-1830200735.html
Липецкие участники СВО могут оформить соцпомощь через Госуслуги
Липецкие участники СВО могут оформить соцпомощь через Госуслуги - РИА Новости, 09.11.2022
Липецкие участники СВО могут оформить соцпомощь через Госуслуги
Липецкая область стала одним из пяти регионов пилотного проекта по предоставлению региональных мер соцподдержки участникам СВО и их семьям через портал... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:21
2022-11-09T13:21
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
общество
частичная мобилизация в россии
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ЛИПЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. Липецкая область стала одним из пяти регионов пилотного проекта по предоставлению региональных мер соцподдержки участникам СВО и их семьям через портал Госуслуг, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Губернатор уточнил, что сервис запустили 8 ноября. На портале заявитель может оформить заявление на оказание соцподдержки, которое будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. Уведомление о назначении положенных мер поддержки придёт в электронном виде."В Липецкой области действует комплекс мер поддержки наших военнослужащих и их семей. Теперь оформить льготы можно максимально быстро и удобно", – отметил Артамонов.По словам главы региона супруги, родители и дети участников СВО в Липецкой области имеют право на льготный проезд в общественном транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок с 50-процентной оплатой стоимости проезда, внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения. Для семей с детьми предусмотрены 100-процентная компенсация платы за присмотр и уход за детьми в детском саду, бесплатное горячее питание для школьников и бесплатное посещение детьми мероприятий, проводимых областными госучреждениями культуры. Беременные супруги участников СВО могут бесплатно получить путёвку на санаторно-курортное лечение, а родители, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, - бесплатные социальные услуги на дому, в полустационарной и в стационарной формах.
https://ria.ru/20221026/informresurs-1826918514.html
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липецкая область, игорь артамонов, общество, частичная мобилизация в россии
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество, Частичная мобилизация в России
13:21 09.11.2022
 

Липецкие участники СВО могут оформить соцпомощь через Госуслуги

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛИПЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. Липецкая область стала одним из пяти регионов пилотного проекта по предоставлению региональных мер соцподдержки участникам СВО и их семьям через портал Госуслуг, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что сервис запустили 8 ноября. На портале заявитель может оформить заявление на оказание соцподдержки, которое будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. Уведомление о назначении положенных мер поддержки придёт в электронном виде.
"В Липецкой области действует комплекс мер поддержки наших военнослужащих и их семей. Теперь оформить льготы можно максимально быстро и удобно", – отметил Артамонов.
По словам главы региона супруги, родители и дети участников СВО в Липецкой области имеют право на льготный проезд в общественном транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок с 50-процентной оплатой стоимости проезда, внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения. Для семей с детьми предусмотрены 100-процентная компенсация платы за присмотр и уход за детьми в детском саду, бесплатное горячее питание для школьников и бесплатное посещение детьми мероприятий, проводимых областными госучреждениями культуры. Беременные супруги участников СВО могут бесплатно получить путёвку на санаторно-курортное лечение, а родители, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, - бесплатные социальные услуги на дому, в полустационарной и в стационарной формах.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
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