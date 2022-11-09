https://ria.ru/20221109/snov-1830196066.html
Мэр Резекне назвал снос памятника советским воинам варварством
Мэр Резекне назвал снос памятника советским воинам варварством - РИА Новости, 09.11.2022
Мэр Резекне назвал снос памятника советским воинам варварством
Мэр латвийского города Резекне Александр Барташевич назвал демонтаж памятника советским воинам - освободителям Латвии актом вандализма и варварством. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:00
2022-11-09T13:00
2022-11-09T13:01
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Мэр латвийского города Резекне Александр Барташевич назвал демонтаж памятника советским воинам - освободителям Латвии актом вандализма и варварством.Памятник был установлен в 1976 году в честь красноармейцев, погибших при освобождении города в годы Второй мировой войны. Его создали скульпторы Отто Калейс и Оярс Силиньш, в народе монумент известен под названием "Алеша". Он был последним большим памятником советским солдатам в Латвии. В республике в июне был принят закон, согласно которому все памятники советской эпохи должны быть демонтированы до 15 ноября."Стою на площади рядом с памятником освободителям Резекне от фашистской оккупации для того, чтобы публично выразить свое отношение к предстоящему акту вандализма на территории самоуправления, которым руковожу", - сказал Барташевич, обращаясь к жителям города на своей странице в соцсетях.По словам мэра Резекне, "в последнее время русские в Латвии подвергаются мощному давлению только потому, что они русские". "Кто-то советует нам говорить тише на родном языке, кто-то обещает переселить в резервации за то, что мы с цветами чтим память своих павших, но победивших фашизм родственников. Иные делают все для того, чтобы наши дети забыли родной язык, лишившись возможности изучать его в школах. Русским в Латвии нужна реабилитация, потому говорю на русском", - отметил Барташевич.Он сообщил, что в 1944 году Резекне и Латвию в целом освобождали от нацистов русские, украинцы, латыши. Среди них был и его дед – Александр Барташевич, который впоследствии погиб. Мэр Резекне сообщил, что не знает, где могила деда, поэтому цветы приносил к памятнику, который создали латышские скульптуры."Скажу откровенно: до последнего момента надеялся, что можно избежать варварских действий, что никому в Латвии не выгодно обострять ситуацию и что здравый смысл подскажет властям правильное решение, что значительная часть общества со своей болью будет услышана", - сказал Барташевич, отметив, что для этого предлагал ряд компромиссных решений.По словам мэра Резекне, его пугает, "как быстро растет трещина между разными частями латвийского общества, и раздел проходит не только по национальному признаку, пугают и исторические аналогии, которые мы удивительно быстро узнаем в современных событиях". "Сегодня я не в силах остановить надругательство над нашими памятниками. Но в сердце живет благодарность нашим дедам за их подвиги в борьбе с нацизмом. Передадим это чувство нашим детям. Еще я хочу попросить своих сторонников не провоцировать полицию на ответные действия и вести себя достойно. Демонтаж памятника в Резекне произойдет в дневное время", - отметил Барташевич.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20221011/pamyatnik-1823240482.html
https://ria.ru/20220902/pamyatnik-1814115080.html
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в мире, латвия, литва, эстония
В мире, Латвия, Литва, Эстония
13:00 09.11.2022 (обновлено: 13:01 09.11.2022)
Мэр Резекне назвал снос памятника советским воинам варварством
Мэр Резекне Барташевич назвал снос памятника "Алеша" варварством и актом вандализма
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Мэр латвийского города Резекне Александр Барташевич назвал демонтаж памятника советским воинам - освободителям Латвии актом вандализма и варварством.
Памятник был установлен в 1976 году в честь красноармейцев, погибших при освобождении города в годы Второй мировой войны. Его создали скульпторы Отто Калейс и Оярс Силиньш, в народе монумент известен под названием "Алеша". Он был последним большим памятником советским солдатам в Латвии. В республике в июне был принят закон, согласно которому все памятники советской эпохи должны быть демонтированы до 15 ноября.
"Стою на площади рядом с памятником освободителям Резекне от фашистской оккупации для того, чтобы публично выразить свое отношение к предстоящему акту вандализма на территории самоуправления, которым руковожу", - сказал Барташевич, обращаясь к жителям города на своей странице в соцсетях.
По словам мэра Резекне, "в последнее время русские в Латвии подвергаются мощному давлению только потому, что они русские". "Кто-то советует нам говорить тише на родном языке, кто-то обещает переселить в резервации за то, что мы с цветами чтим память своих павших, но победивших фашизм родственников. Иные делают все для того, чтобы наши дети забыли родной язык, лишившись возможности изучать его в школах. Русским в Латвии нужна реабилитация, потому говорю на русском", - отметил Барташевич.
Он сообщил, что в 1944 году Резекне и Латвию в целом освобождали от нацистов русские, украинцы, латыши. Среди них был и его дед – Александр Барташевич, который впоследствии погиб. Мэр Резекне сообщил, что не знает, где могила деда, поэтому цветы приносил к памятнику, который создали латышские скульптуры.
"Скажу откровенно: до последнего момента надеялся, что можно избежать варварских действий, что никому в Латвии не выгодно обострять ситуацию и что здравый смысл подскажет властям правильное решение, что значительная часть общества со своей болью будет услышана", - сказал Барташевич, отметив, что для этого предлагал ряд компромиссных решений.
По словам мэра Резекне, его пугает, "как быстро растет трещина между разными частями латвийского общества, и раздел проходит не только по национальному признаку, пугают и исторические аналогии, которые мы удивительно быстро узнаем в современных событиях". "Сегодня я не в силах остановить надругательство над нашими памятниками. Но в сердце живет благодарность нашим дедам за их подвиги в борьбе с нацизмом. Передадим это чувство нашим детям. Еще я хочу попросить своих сторонников не провоцировать полицию на ответные действия и вести себя достойно. Демонтаж памятника в Резекне произойдет в дневное время", - отметил Барташевич.
Латвия наряду с соседними Литвой
и Эстонией
стала одной из первых республик бывшего СССР
, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине
.