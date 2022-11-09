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Мэр Резекне назвал снос памятника советским воинам варварством

Мэр Резекне назвал снос памятника советским воинам варварством - РИА Новости, 09.11.2022

Мэр Резекне назвал снос памятника советским воинам варварством

Мэр латвийского города Резекне Александр Барташевич назвал демонтаж памятника советским воинам - освободителям Латвии актом вандализма и варварством. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:00

2022-11-09T13:00

2022-11-09T13:01

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Мэр латвийского города Резекне Александр Барташевич назвал демонтаж памятника советским воинам - освободителям Латвии актом вандализма и варварством.Памятник был установлен в 1976 году в честь красноармейцев, погибших при освобождении города в годы Второй мировой войны. Его создали скульпторы Отто Калейс и Оярс Силиньш, в народе монумент известен под названием "Алеша". Он был последним большим памятником советским солдатам в Латвии. В республике в июне был принят закон, согласно которому все памятники советской эпохи должны быть демонтированы до 15 ноября."Стою на площади рядом с памятником освободителям Резекне от фашистской оккупации для того, чтобы публично выразить свое отношение к предстоящему акту вандализма на территории самоуправления, которым руковожу", - сказал Барташевич, обращаясь к жителям города на своей странице в соцсетях.По словам мэра Резекне, "в последнее время русские в Латвии подвергаются мощному давлению только потому, что они русские". "Кто-то советует нам говорить тише на родном языке, кто-то обещает переселить в резервации за то, что мы с цветами чтим память своих павших, но победивших фашизм родственников. Иные делают все для того, чтобы наши дети забыли родной язык, лишившись возможности изучать его в школах. Русским в Латвии нужна реабилитация, потому говорю на русском", - отметил Барташевич.Он сообщил, что в 1944 году Резекне и Латвию в целом освобождали от нацистов русские, украинцы, латыши. Среди них был и его дед – Александр Барташевич, который впоследствии погиб. Мэр Резекне сообщил, что не знает, где могила деда, поэтому цветы приносил к памятнику, который создали латышские скульптуры."Скажу откровенно: до последнего момента надеялся, что можно избежать варварских действий, что никому в Латвии не выгодно обострять ситуацию и что здравый смысл подскажет властям правильное решение, что значительная часть общества со своей болью будет услышана", - сказал Барташевич, отметив, что для этого предлагал ряд компромиссных решений.По словам мэра Резекне, его пугает, "как быстро растет трещина между разными частями латвийского общества, и раздел проходит не только по национальному признаку, пугают и исторические аналогии, которые мы удивительно быстро узнаем в современных событиях". "Сегодня я не в силах остановить надругательство над нашими памятниками. Но в сердце живет благодарность нашим дедам за их подвиги в борьбе с нацизмом. Передадим это чувство нашим детям. Еще я хочу попросить своих сторонников не провоцировать полицию на ответные действия и вести себя достойно. Демонтаж памятника в Резекне произойдет в дневное время", - отметил Барташевич.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20221011/pamyatnik-1823240482.html

https://ria.ru/20220902/pamyatnik-1814115080.html

https://ria.ru/20220911/pamyatniki-1815976805.html

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в мире, латвия, литва, эстония