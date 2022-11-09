https://ria.ru/20221109/smi-1830196916.html

Песков не считает нужным создание специального СМИ для молодежи

Песков не считает нужным создание специального СМИ для молодежи - РИА Новости, 09.11.2022

Песков не считает нужным создание специального СМИ для молодежи

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о планах создавать специальное СМИ для молодежи. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:02

2022-11-09T13:02

2022-11-09T13:14

общество

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о планах создавать специальное СМИ для молодежи.Он добавил, что для того, чтобы быть рентабельным, любое СМИ должно работать на разные аудитории. Сейчас СМИ, как правило, "становятся мультимодальными".

https://ria.ru/20221027/media-1827188233.html

россия

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общество, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия