https://ria.ru/20221109/smi-1830196916.html
Песков не считает нужным создание специального СМИ для молодежи
Песков не считает нужным создание специального СМИ для молодежи - РИА Новости, 09.11.2022
Песков не считает нужным создание специального СМИ для молодежи
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о планах создавать специальное СМИ для молодежи. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:02
2022-11-09T13:02
2022-11-09T13:14
общество
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о планах создавать специальное СМИ для молодежи.Он добавил, что для того, чтобы быть рентабельным, любое СМИ должно работать на разные аудитории. Сейчас СМИ, как правило, "становятся мультимодальными".
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общество, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия
Общество, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия
13:02 09.11.2022 (обновлено: 13:14 09.11.2022)
Песков не считает нужным создание специального СМИ для молодежи
Песков заявил, что ему неизвестно о планах создать специальное СМИ для российской молодежи