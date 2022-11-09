https://ria.ru/20221109/sinergiya-1830196468.html
Источник: еще одного мужчину обманули, обещая зачислить его в "Синергию"
Источник: еще одного мужчину обманули, обещая зачислить его в "Синергию" - РИА Новости, 09.11.2022
Источник: еще одного мужчину обманули, обещая зачислить его в "Синергию"
Следствие нашло еще одного молодого человека, пострадавшего от аферистов при зачислении в университет "Синергия" для получения отсрочки от призыва по частичной... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:02
2022-11-09T13:02
2022-11-09T13:02
москва
синергия
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Следствие нашло еще одного молодого человека, пострадавшего от аферистов при зачислении в университет "Синергия" для получения отсрочки от призыва по частичной мобилизации – он заплатил 300 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам источника, в октябре молодой человек передал неизвестным 300 тысяч рублей за зачисление в "Синергию", чтобы получить отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации. Но студентом не стал - деньги фигуранты похитили."Известно, что аферисты использовали свое служебное положение. В отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ)", - заявил источник, добавив, что подозреваемые пока не установлены.Накануне другой источник рассказал агентству об аналогичном эпизоде с аферой в "Синергии", тогда ущерб составил 220 тысяч рублей.Ранее источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что в Москве были арестованы три человека по делу о мошенничестве. Они взяли с юноши, стремившегося получить отсрочку от частичной мобилизации, 180 тысяч рублей за зачисление в университет "Синергия".В пресс-службе вуза сообщали, что трое сотрудников, совершивших мошеннические действия, уволены из университета, а также что Григорий Чмелев и Дмитрий Кухарев находятся под домашним арестом, Андрей Забавин – под стражей. Отмечалось, что в их кабинетах найдены бланки фальшивых справок и меченые денежные купюры, мошенническая схема предполагала предоставление справок об освобождении от воинской службы, которые выдавались на поддельных фирменных бланках с печатью несуществующих высших образовательных учреждений.
https://ria.ru/20221109/delo-1830144784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, синергия, происшествия
Москва, Синергия, Происшествия
Источник: еще одного мужчину обманули, обещая зачислить его в "Синергию"
Аферисты обманули еще одного мужчину, обещая зачислить в "Синергию" за 300 тысяч рублей
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Следствие нашло еще одного молодого человека, пострадавшего от аферистов при зачислении в университет "Синергия" для получения отсрочки от призыва по частичной мобилизации – он заплатил 300 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам источника, в октябре молодой человек передал неизвестным 300 тысяч рублей за зачисление в "Синергию", чтобы получить отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации. Но студентом не стал - деньги фигуранты похитили.
"Известно, что аферисты использовали свое служебное положение. В отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ)", - заявил источник, добавив, что подозреваемые пока не установлены.
Накануне другой источник рассказал агентству об аналогичном эпизоде с аферой в "Синергии", тогда ущерб составил 220 тысяч рублей.
Ранее источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что в Москве
были арестованы три человека по делу о мошенничестве. Они взяли с юноши, стремившегося получить отсрочку от частичной мобилизации, 180 тысяч рублей за зачисление в университет "Синергия".
В пресс-службе вуза сообщали, что трое сотрудников, совершивших мошеннические действия, уволены из университета, а также что Григорий Чмелев и Дмитрий Кухарев находятся под домашним арестом, Андрей Забавин – под стражей. Отмечалось, что в их кабинетах найдены бланки фальшивых справок и меченые денежные купюры, мошенническая схема предполагала предоставление справок об освобождении от воинской службы, которые выдавались на поддельных фирменных бланках с печатью несуществующих высших образовательных учреждений.