https://ria.ru/20221109/sinergiya-1830196468.html

Источник: еще одного мужчину обманули, обещая зачислить его в "Синергию"

Источник: еще одного мужчину обманули, обещая зачислить его в "Синергию" - РИА Новости, 09.11.2022

Источник: еще одного мужчину обманули, обещая зачислить его в "Синергию"

Следствие нашло еще одного молодого человека, пострадавшего от аферистов при зачислении в университет "Синергия" для получения отсрочки от призыва по частичной... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:02

2022-11-09T13:02

2022-11-09T13:02

москва

синергия

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Следствие нашло еще одного молодого человека, пострадавшего от аферистов при зачислении в университет "Синергия" для получения отсрочки от призыва по частичной мобилизации – он заплатил 300 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам источника, в октябре молодой человек передал неизвестным 300 тысяч рублей за зачисление в "Синергию", чтобы получить отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации. Но студентом не стал - деньги фигуранты похитили."Известно, что аферисты использовали свое служебное положение. В отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ)", - заявил источник, добавив, что подозреваемые пока не установлены.Накануне другой источник рассказал агентству об аналогичном эпизоде с аферой в "Синергии", тогда ущерб составил 220 тысяч рублей.Ранее источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что в Москве были арестованы три человека по делу о мошенничестве. Они взяли с юноши, стремившегося получить отсрочку от частичной мобилизации, 180 тысяч рублей за зачисление в университет "Синергия".В пресс-службе вуза сообщали, что трое сотрудников, совершивших мошеннические действия, уволены из университета, а также что Григорий Чмелев и Дмитрий Кухарев находятся под домашним арестом, Андрей Забавин – под стражей. Отмечалось, что в их кабинетах найдены бланки фальшивых справок и меченые денежные купюры, мошенническая схема предполагала предоставление справок об освобождении от воинской службы, которые выдавались на поддельных фирменных бланках с печатью несуществующих высших образовательных учреждений.

https://ria.ru/20221109/delo-1830144784.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, синергия, происшествия