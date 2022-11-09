https://ria.ru/20221109/shpion-1830156504.html

ФСБ рассказала о разоблачении высокопоставленного украинского шпиона

ФСБ рассказала о разоблачении высокопоставленного украинского шпиона - РИА Новости, 09.11.2022

ФСБ рассказала о разоблачении высокопоставленного украинского шпиона

ФСБ раскрыла подробности о разоблачении самого высокопоставленного украинского разведчика-нелегала в России. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:53

2022-11-09T10:53

2022-11-09T17:49

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. ФСБ раскрыла подробности о разоблачении самого высокопоставленного украинского разведчика-нелегала в России.Как отмечается в релизе спецслужбы, полковника Главного управления разведки Минобороны Украины приговорили к 19 годам и шести месяцам колонии."Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Штыбликова Д.А., признанного виновным в совершении государственной измены, с назначением наказания в виде 19 лет и шести месяцев лишения свободы и отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима по совокупности с назначенным ему в 2017 году Севастопольским городским судом наказания в виде пяти лет колонии строгого режима за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота", — говорится в сообщении.О задержании и осуждении столь высокопоставленных украинских разведчиков, тем более нелегалов, ранее не сообщалось.В 2014 году, после вхождения Крыма в состав России, Штыбликов по заданию украинской разведки остался на полуострове и получил российское гражданство. Отмечается, что, устроившись на гражданскую позицию в одну из воинских частей Черноморского флота, он передавал Киеву секретные сведения о деятельности воинских частей в Крыму. В релизе подчеркивается, что шпионскую деятельность удалось своевременно пресечь.

https://ria.ru/20221105/posobniki-1829363824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины