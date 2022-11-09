https://ria.ru/20221109/shpion-1830156504.html
ФСБ рассказала о разоблачении высокопоставленного украинского шпиона
ФСБ рассказала о разоблачении высокопоставленного украинского шпиона - РИА Новости, 09.11.2022
ФСБ рассказала о разоблачении высокопоставленного украинского шпиона
ФСБ раскрыла подробности о разоблачении самого высокопоставленного украинского разведчика-нелегала в России. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:53
2022-11-09T10:53
2022-11-09T17:49
специальная военная операция на украине
безопасность
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украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. ФСБ раскрыла подробности о разоблачении самого высокопоставленного украинского разведчика-нелегала в России.Как отмечается в релизе спецслужбы, полковника Главного управления разведки Минобороны Украины приговорили к 19 годам и шести месяцам колонии."Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Штыбликова Д.А., признанного виновным в совершении государственной измены, с назначением наказания в виде 19 лет и шести месяцев лишения свободы и отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима по совокупности с назначенным ему в 2017 году Севастопольским городским судом наказания в виде пяти лет колонии строгого режима за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота", — говорится в сообщении.О задержании и осуждении столь высокопоставленных украинских разведчиков, тем более нелегалов, ранее не сообщалось.В 2014 году, после вхождения Крыма в состав России, Штыбликов по заданию украинской разведки остался на полуострове и получил российское гражданство. Отмечается, что, устроившись на гражданскую позицию в одну из воинских частей Черноморского флота, он передавал Киеву секретные сведения о деятельности воинских частей в Крыму. В релизе подчеркивается, что шпионскую деятельность удалось своевременно пресечь.
https://ria.ru/20221105/posobniki-1829363824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины
10:53 09.11.2022 (обновлено: 17:49 09.11.2022)
ФСБ рассказала о разоблачении высокопоставленного украинского шпиона
ФСБ рассказала о разоблачении полковника нелегальной украинской разведки Штыбликова
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. ФСБ раскрыла подробности о разоблачении самого высокопоставленного украинского разведчика-нелегала в России.
Как отмечается в релизе спецслужбы, полковника Главного управления разведки Минобороны Украины приговорили к 19 годам и шести месяцам колонии.
"Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Штыбликова Д.А., признанного виновным в совершении государственной измены, с назначением наказания в виде 19 лет и шести месяцев лишения свободы и отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима по совокупности с назначенным ему в 2017 году Севастопольским городским судом наказания в виде пяти лет колонии строгого режима за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота", — говорится в сообщении.
О задержании и осуждении столь высокопоставленных украинских разведчиков, тем более нелегалов, ранее не сообщалось.
В 2014 году, после вхождения Крыма в состав России, Штыбликов по заданию украинской разведки остался на полуострове и получил российское гражданство. Отмечается, что, устроившись на гражданскую позицию в одну из воинских частей Черноморского флота, он передавал Киеву
секретные сведения о деятельности воинских частей в Крыму. В релизе подчеркивается, что шпионскую деятельность удалось своевременно пресечь.