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Эксперты рассказали о сложностях у туристов в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 09.11.2022
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Туризм
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Эксперты рассказали о сложностях у туристов в Шарм-эш-Шейхе
Эксперты рассказали о сложностях у туристов в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 09.11.2022
Эксперты рассказали о сложностях у туристов в Шарм-эш-Шейхе
Из-за Международного климатического саммита ООН в Шарм-эш-Шейхе, который проходит с 6 по 18 ноября, во многих отелях курорта наблюдаются значительное повышение... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T04:48
2022-11-09T04:48
туризм
туризм
новости - туризм
шарм-эш-шейх
хургада
туристы
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Из-за Международного климатического саммита ООН в Шарм-эш-Шейхе, который проходит с 6 по 18 ноября, во многих отелях курорта наблюдаются значительное повышение цен и дефицит мест, сообщает TourDom.На конференцию прибыло свыше 40 тысяч участников. Наиболее популярные гостиницы объявили остановку продаж. "На некоторые отели стоимость размещения для туристов выросла на 70–80 процентов. Для участников мероприятия она увеличилась в несколько раз", – отметили в TEZ TOUR.Частично турпоток перераспределился в Хургаду, поэтому сложности с бронированием номеров возникли и там. По мнению туроператоров, ситуация войдет в привычное русло ближе к концу ноября.В "Интуристе" уточнили, что о проведении форума и о том, что номера будут отданы под размещение членов делегаций, знали ещё с весны. "Поэтому мы сдвинули полетную программу в Шарм-эль-Шейх: она начнется с 21 ноября", - уточнили в компании.В связи с проведением международного мероприятия в городе усилены меры безопасности. "На улицах много сотрудников полиции и представителей других структур, однако это не отражается на отдыхе россиян", – отметили в TEZ TOUR.Специальных ограничений для туристов не вводили, но возможно кратковременное перекрытие дорог в районе проведения конференции. Поэтому, как объяснили в компании, принимающий офис составляет расписание трансферов в аэропорт с заблаговременным выездом. Возможны незначительные задержки во время экскурсионных программ.При этом, туристы, отдыхающие сейчас в Шарм-эш-Шейхе, отмечают, что курорт выглядит чистым и красивым.
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шарм-эш-шейх
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туризм, новости - туризм, шарм-эш-шейх, хургада, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Шарм-эш-Шейх, Хургада, туристы, куда можно лететь, Отдых на море
04:48 09.11.2022
 
Эксперты рассказали о сложностях у туристов в Шарм-эш-Шейхе

Туристам в Шарм-эш-Шейхе не хватает мест в гостиницах из-за климатического саммита

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкАвтобус российского туроператора "Tez Tour" в египетском городе Шарм-эш-Шейхе
Автобус российского туроператора Tez Tour в египетском городе Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Из-за Международного климатического саммита ООН в Шарм-эш-Шейхе, который проходит с 6 по 18 ноября, во многих отелях курорта наблюдаются значительное повышение цен и дефицит мест, сообщает TourDom.
На конференцию прибыло свыше 40 тысяч участников. Наиболее популярные гостиницы объявили остановку продаж. "На некоторые отели стоимость размещения для туристов выросла на 70–80 процентов. Для участников мероприятия она увеличилась в несколько раз", – отметили в TEZ TOUR.
Частично турпоток перераспределился в Хургаду, поэтому сложности с бронированием номеров возникли и там. По мнению туроператоров, ситуация войдет в привычное русло ближе к концу ноября.
В "Интуристе" уточнили, что о проведении форума и о том, что номера будут отданы под размещение членов делегаций, знали ещё с весны. "Поэтому мы сдвинули полетную программу в Шарм-эль-Шейх: она начнется с 21 ноября", - уточнили в компании.
В связи с проведением международного мероприятия в городе усилены меры безопасности. "На улицах много сотрудников полиции и представителей других структур, однако это не отражается на отдыхе россиян", – отметили в TEZ TOUR.
Специальных ограничений для туристов не вводили, но возможно кратковременное перекрытие дорог в районе проведения конференции. Поэтому, как объяснили в компании, принимающий офис составляет расписание трансферов в аэропорт с заблаговременным выездом. Возможны незначительные задержки во время экскурсионных программ.
При этом, туристы, отдыхающие сейчас в Шарм-эш-Шейхе, отмечают, что курорт выглядит чистым и красивым.
Самолет Boeing 747-400 авиакомпании Россия в Международном аэропорту Шарм-эль-Шейха - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 11:55Туризм
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмШарм-эш-ШейхХургадатуристыкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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