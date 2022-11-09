Эксперты рассказали о сложностях у туристов в Шарм-эш-Шейхе
Туристам в Шарм-эш-Шейхе не хватает мест в гостиницах из-за климатического саммита
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкАвтобус российского туроператора "Tez Tour" в египетском городе Шарм-эш-Шейхе
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Из-за Международного климатического саммита ООН в Шарм-эш-Шейхе, который проходит с 6 по 18 ноября, во многих отелях курорта наблюдаются значительное повышение цен и дефицит мест, сообщает TourDom.
На конференцию прибыло свыше 40 тысяч участников. Наиболее популярные гостиницы объявили остановку продаж. "На некоторые отели стоимость размещения для туристов выросла на 70–80 процентов. Для участников мероприятия она увеличилась в несколько раз", – отметили в TEZ TOUR.
Частично турпоток перераспределился в Хургаду, поэтому сложности с бронированием номеров возникли и там. По мнению туроператоров, ситуация войдет в привычное русло ближе к концу ноября.
В "Интуристе" уточнили, что о проведении форума и о том, что номера будут отданы под размещение членов делегаций, знали ещё с весны. "Поэтому мы сдвинули полетную программу в Шарм-эль-Шейх: она начнется с 21 ноября", - уточнили в компании.
В связи с проведением международного мероприятия в городе усилены меры безопасности. "На улицах много сотрудников полиции и представителей других структур, однако это не отражается на отдыхе россиян", – отметили в TEZ TOUR.
Специальных ограничений для туристов не вводили, но возможно кратковременное перекрытие дорог в районе проведения конференции. Поэтому, как объяснили в компании, принимающий офис составляет расписание трансферов в аэропорт с заблаговременным выездом. Возможны незначительные задержки во время экскурсионных программ.
При этом, туристы, отдыхающие сейчас в Шарм-эш-Шейхе, отмечают, что курорт выглядит чистым и красивым.