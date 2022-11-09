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В России разрабатывают дистанционно управляемые в организме лекарства - РИА Новости, 09.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221109/sgu-1829962547.html
В России разрабатывают дистанционно управляемые в организме лекарства
В России разрабатывают дистанционно управляемые в организме лекарства - РИА Новости, 09.11.2022
В России разрабатывают дистанционно управляемые в организме лекарства
Ученые СГУ в составе международного научного коллектива изучили захват магнитоуправляемых капсул источником магнитного поля. В проведенном исследовании авторы... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T07:00
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наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
саратовский государственный университет
саратов
медицина
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ученые СГУ в составе международного научного коллектива изучили захват магнитоуправляемых капсул источником магнитного поля. В проведенном исследовании авторы определили оптимальные параметры синтеза магнитоуправляемых капсул для максимально эффективного захвата и управления. Результаты опубликованы в журнале Molecules.Дистанционное управление магнитоуправляемыми капсулами — это перспективный подход к адресной доставке лекарств, рассказали ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ).Адресная доставка — один из основных методов снижения побочного действия при лекарственном терапии, при котором действующее вещество аккумулируется непосредственно в необходимом для лечения месте. Также магнитоуправляемые капсулы могут использоваться для обнаружения и сортировки циркулирующих опухолевых клеток. В опубликованной работе была показана возможность захвата и сортировки опухолевых клеток, захвативших внутрь магнитные капсулы.Возможность захвата магнитных объектов в потоке жидкости определяется соотношением напряженности магнитного поля и силы вязкого сопротивления. Таким образом, улавливающая способность ограничена магнитными свойствами объектов, их размером и скоростью потока.В своей работе ученые СГУ продемонстрировали зависимость количества захваченных капсул от их размера, от загрузки магнитных наночастиц и скорости потока суспензии. Также ученые оценили возможность магнитного захвата клеток, содержащих магнитные капсулы в потоке, и после этого оценили целостность мембран клеток.По их мнению, полученные результаты могут быть использованы не только для определения оптимальных параметров синтеза, но и могут быть использованы в расчетах определения концентрации доставляемого лекарства. Зная параметры кровеносного сосуда, магнита и магнитных носителей, становится возможным оценить, насколько много вещества можно доставить и накопить в определенном месте организма.Направление, в рамках которого проводится данное исследование, входит в стратегический проект Саратовского государственного университета "Технологии персонализированной медицины" программы "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20220915/sgu-1816693568.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, саратовский государственный университет, саратов, медицина
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Саратовский государственный университет, Саратов, Медицина
07:00 09.11.2022
 

В России разрабатывают дистанционно управляемые в организме лекарства

© Фото предоставлено пресс-службой СГУФотоакустический проточный цитометр, который видит посторонние клетки в крови
Фотоакустический проточный цитометр, который видит посторонние клетки в крови
© Фото предоставлено пресс-службой СГУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ученые СГУ в составе международного научного коллектива изучили захват магнитоуправляемых капсул источником магнитного поля. В проведенном исследовании авторы определили оптимальные параметры синтеза магнитоуправляемых капсул для максимально эффективного захвата и управления. Результаты опубликованы в журнале Molecules.
Дистанционное управление магнитоуправляемыми капсулами — это перспективный подход к адресной доставке лекарств, рассказали ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ).
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Адресная доставка — один из основных методов снижения побочного действия при лекарственном терапии, при котором действующее вещество аккумулируется непосредственно в необходимом для лечения месте. Также магнитоуправляемые капсулы могут использоваться для обнаружения и сортировки циркулирующих опухолевых клеток. В опубликованной работе была показана возможность захвата и сортировки опухолевых клеток, захвативших внутрь магнитные капсулы.
Возможность захвата магнитных объектов в потоке жидкости определяется соотношением напряженности магнитного поля и силы вязкого сопротивления. Таким образом, улавливающая способность ограничена магнитными свойствами объектов, их размером и скоростью потока.
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В своей работе ученые СГУ продемонстрировали зависимость количества захваченных капсул от их размера, от загрузки магнитных наночастиц и скорости потока суспензии. Также ученые оценили возможность магнитного захвата клеток, содержащих магнитные капсулы в потоке, и после этого оценили целостность мембран клеток.
© Фото предоставлено пресс-службой СГУОптический микроскоп лаборатории оптики и биофотоники СГУ
Оптический микроскоп лаборатории оптики и биофотоники СГУ
1 из 2
Оптический микроскоп лаборатории оптики и биофотоники СГУ
© Фото предоставлено пресс-службой СГУ
© Фото предоставлено пресс-службой СГУ Цитометр лаборатории оптики и биофотоники СГУ
 Цитометр лаборатории оптики и биофотоники СГУ
2 из 2
Цитометр лаборатории оптики и биофотоники СГУ
© Фото предоставлено пресс-службой СГУ
1 из 2
Оптический микроскоп лаборатории оптики и биофотоники СГУ
© Фото предоставлено пресс-службой СГУ
2 из 2
Цитометр лаборатории оптики и биофотоники СГУ
© Фото предоставлено пресс-службой СГУ
По их мнению, полученные результаты могут быть использованы не только для определения оптимальных параметров синтеза, но и могут быть использованы в расчетах определения концентрации доставляемого лекарства. Зная параметры кровеносного сосуда, магнита и магнитных носителей, становится возможным оценить, насколько много вещества можно доставить и накопить в определенном месте организма.

"Несмотря на важность тщательного исследования этого процесса для подтверждения концепции магнитно-управляемой доставки лекарств, он недостаточно исследован. Внедрение таких подходов в медицинскую практику требует тщательного изучения процесса магнитного захвата", — рассказал младший научный сотрудник Лаборатории биомедицинской фотоакустики СГУ Олег Гришин.

Направление, в рамках которого проводится данное исследование, входит в стратегический проект Саратовского государственного университета "Технологии персонализированной медицины" программы "Приоритет-2030".
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НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияСаратовский государственный университетСаратовМедицина
 
 
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