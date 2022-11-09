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Прогноз Fox: республиканец, блокирующий помощь Украине, переизбран в сенат
Прогноз Fox: республиканец, блокирующий помощь Украине, переизбран в сенат - РИА Новости, 09.11.2022
Прогноз Fox: республиканец, блокирующий помощь Украине, переизбран в сенат
Республиканец Рэнд Пол, блокировавший военную помощь Украине, переизбрался в сенат США, прогнозируют телеканалы Fox, NBC и агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T03:52
2022-11-09T03:52
2022-11-09T04:31
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Республиканец Рэнд Пол, блокировавший военную помощь Украине, переизбрался в сенат США, прогнозируют телеканалы Fox, NBC и агентство Ассошиэйтед Пресс.Называя победителя, американские СМИ таким образом выражают уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на исход выборов.Пол в третий раз проходит в сенат от штата Кентукки, опережая демократа Чарльза Букера.Пол препятствовал принятию законопроекта о выделении Украине американской помощи в размере 40 миллиардов долларов и высказывался против расширения НАТО на постсоветское пространство.
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В мире, Рэнд Пол, Украина, США, Кентукки, NBC, НАТО, Выборы в Конгресс США
03:52 09.11.2022 (обновлено: 04:31 09.11.2022)
Прогноз Fox: республиканец, блокирующий помощь Украине, переизбран в сенат
Fox спрогнозировал переизбрание сенатора-республиканца Пол, блокировавшего помощь Украине