Замгенсека ООН обсудит с Россией зерновую сделку 11 ноября
Переговоры представителей России и ООН по зерновой сделке пройдут в Женеве 11 ноября
© Фото : Министерство инфраструктуры УкраиныСудно OCEAN LION в порту Черноморска
© Фото : Министерство инфраструктуры Украины
Судно OCEAN LION в порту Черноморска. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. ООН подтвердила новый раунд переговоров по зерновой сделке заместителя генсека ООН и генсека ЮНКТАД с представителями РФ, они пройдут в Женеве 11 ноября, сообщила в среду на брифинге представитель организации Стефани Тремблей.
"Генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и глава управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс встретятся с высокопоставленной делегацией из России 11 ноября в Женеве", - сказала представитель ООН. Ранее о планах проведения нового раунда переговоров по зерновой сделке сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в ней примут участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, генсекретарь ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Гриффитс.
Как сообщила в свою очередь представитель ООН, в ходе предстоящей встречи "будут продолжены консультации по поддержке усилий генсека (ООН - ред.) по реализации соглашений".
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.