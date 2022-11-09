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Замгенсека ООН обсудит с Россией зерновую сделку 11 ноября - РИА Новости, 09.11.2022
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Замгенсека ООН обсудит с Россией зерновую сделку 11 ноября
Замгенсека ООН обсудит с Россией зерновую сделку 11 ноября - РИА Новости, 09.11.2022
Замгенсека ООН обсудит с Россией зерновую сделку 11 ноября
ООН подтвердила новый раунд переговоров по зерновой сделке заместителя генсека ООН и генсека ЮНКТАД с представителями РФ, они пройдут в Женеве 11 ноября,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T22:32
2022-11-09T22:32
в мире
мартин гриффитс
мария захарова
сергей вершинин
россия
женева (город)
стамбул
оон
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. ООН подтвердила новый раунд переговоров по зерновой сделке заместителя генсека ООН и генсека ЮНКТАД с представителями РФ, они пройдут в Женеве 11 ноября, сообщила в среду на брифинге представитель организации Стефани Тремблей."Генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и глава управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс встретятся с высокопоставленной делегацией из России 11 ноября в Женеве", - сказала представитель ООН. Ранее о планах проведения нового раунда переговоров по зерновой сделке сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в ней примут участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, генсекретарь ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Гриффитс.Как сообщила в свою очередь представитель ООН, в ходе предстоящей встречи "будут продолжены консультации по поддержке усилий генсека (ООН - ред.) по реализации соглашений".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
https://ria.ru/20221107/zerno-1829558554.html
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в мире, мартин гриффитс, мария захарова, сергей вершинин, россия, женева (город), стамбул, оон
В мире, Мартин Гриффитс, Мария Захарова, Сергей Вершинин, Россия, Женева (город), Стамбул, ООН
22:32 09.11.2022
 
Замгенсека ООН обсудит с Россией зерновую сделку 11 ноября

Переговоры представителей России и ООН по зерновой сделке пройдут в Женеве 11 ноября

© Фото : Министерство инфраструктуры УкраиныСудно OCEAN LION в порту Черноморска
Судно OCEAN LION в порту Черноморска - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : Министерство инфраструктуры Украины
Судно OCEAN LION в порту Черноморска. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. ООН подтвердила новый раунд переговоров по зерновой сделке заместителя генсека ООН и генсека ЮНКТАД с представителями РФ, они пройдут в Женеве 11 ноября, сообщила в среду на брифинге представитель организации Стефани Тремблей.
"Генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и глава управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс встретятся с высокопоставленной делегацией из России 11 ноября в Женеве", - сказала представитель ООН. Ранее о планах проведения нового раунда переговоров по зерновой сделке сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в ней примут участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, генсекретарь ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Гриффитс.
Хранилища с зерном в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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В Турции объяснили, из-за чего не была достигнута цель зерновой сделки
Как сообщила в свою очередь представитель ООН, в ходе предстоящей встречи "будут продолжены консультации по поддержке усилий генсека (ООН - ред.) по реализации соглашений".
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 12:38
Генсек НАТО заявил о рисках приостановки работы зернового коридора
 
В миреМартин ГриффитсМария ЗахароваСергей ВершининРоссияЖенева (город)СтамбулООН
 
 
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