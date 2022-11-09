https://ria.ru/20221109/sdelka-1830370689.html

Замгенсека ООН обсудит с Россией зерновую сделку 11 ноября

Замгенсека ООН обсудит с Россией зерновую сделку 11 ноября - РИА Новости, 09.11.2022

Замгенсека ООН обсудит с Россией зерновую сделку 11 ноября

ООН подтвердила новый раунд переговоров по зерновой сделке заместителя генсека ООН и генсека ЮНКТАД с представителями РФ, они пройдут в Женеве 11 ноября,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T22:32

2022-11-09T22:32

2022-11-09T22:32

в мире

мартин гриффитс

мария захарова

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женева (город)

стамбул

оон

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. ООН подтвердила новый раунд переговоров по зерновой сделке заместителя генсека ООН и генсека ЮНКТАД с представителями РФ, они пройдут в Женеве 11 ноября, сообщила в среду на брифинге представитель организации Стефани Тремблей."Генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и глава управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс встретятся с высокопоставленной делегацией из России 11 ноября в Женеве", - сказала представитель ООН. Ранее о планах проведения нового раунда переговоров по зерновой сделке сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в ней примут участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, генсекретарь ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Гриффитс.Как сообщила в свою очередь представитель ООН, в ходе предстоящей встречи "будут продолжены консультации по поддержке усилий генсека (ООН - ред.) по реализации соглашений".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.

https://ria.ru/20221107/zerno-1829558554.html

https://ria.ru/20221105/zerno-1829339818.html

россия

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мартин гриффитс, мария захарова, сергей вершинин, россия, женева (город), стамбул, оон