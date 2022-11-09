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Замглавы МИД проведет консультации с представителями ООН по зерновой сделке
Замглавы МИД проведет консультации с представителями ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 09.11.2022
Замглавы МИД проведет консультации с представителями ООН по зерновой сделке
Запланирован очередной раунд консультаций замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с представителями ООН Ребекой Гринспан и Мартином Гриффитсом по теме зерновой сделки, РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:16
2022-11-09T17:16
2022-11-09T17:26
россия
оон
стамбул
сергей вершинин
мария захарова
мартин гриффитс
турция
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Запланирован очередной раунд консультаций замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с представителями ООН Ребекой Гринспан и Мартином Гриффитсом по теме зерновой сделки, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Запланировано проведение очередного раунда консультаций российской межведомственной делегации с участием заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина с генсекретарем ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Гринспан и главой УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Гриффитсом", - сказала Захарова в ходе брифинга.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
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россия, оон, стамбул, сергей вершинин, мария захарова, мартин гриффитс, турция
Россия, ООН, Стамбул, Сергей Вершинин, Мария Захарова, Мартин Гриффитс, Турция
17:16 09.11.2022 (обновлено: 17:26 09.11.2022)
Замглавы МИД проведет консультации с представителями ООН по зерновой сделке
Захарова: Вершинин проведет консультации с Гринспан и Гриффитсом по зерновой сделке