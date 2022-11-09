https://ria.ru/20221109/sboy-1830212328.html
В работе сервиса "Яндекс Лавка" произошел сбой
В работе сервиса "Яндекс Лавка" произошел сбой - РИА Новости, 09.11.2022
В работе сервиса "Яндекс Лавка" произошел сбой
Сбой произошел в работе сервиса доставки продуктов "Яндекс Лавка", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:52
2022-11-09T13:52
2022-11-09T13:52
технологии
uber
яндекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780096104_0:0:2734:1538_1920x0_80_0_0_2278859fda8af32ddee3d110f14bfca3.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сбой произошел в работе сервиса доставки продуктов "Яндекс Лавка", передает корреспондент РИА Новости.Ранее в среду сбои также были зафиксированы в работе сервисов вызова такси "Яндекс Go" и Uber, также принадлежащих "Яндексу"."Сейчас есть трудности с заказами, мы это уже чиним", - говорится в сообщении, появляющемся при попытке сделать заказ в сервисе.РИА Новости направил запрос в пресс-службу сервиса.
https://ria.ru/20221108/bank-1829877449.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780096104_159:0:2590:1823_1920x0_80_0_0_e741771167c990d0e1440ac62f02af11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, uber, яндекс
В работе сервиса "Яндекс Лавка" произошел сбой
В работе сервиса доставки продуктов "Яндекс Лавка" произошел сбой
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сбой произошел в работе сервиса доставки продуктов "Яндекс Лавка", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в среду сбои также были зафиксированы в работе сервисов вызова такси "Яндекс Go" и Uber
, также принадлежащих "Яндексу
".
"Сейчас есть трудности с заказами, мы это уже чиним", - говорится в сообщении, появляющемся при попытке сделать заказ в сервисе.
РИА Новости направил запрос в пресс-службу сервиса.