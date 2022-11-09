https://ria.ru/20221109/sboy-1830212328.html

В работе сервиса "Яндекс Лавка" произошел сбой

В работе сервиса "Яндекс Лавка" произошел сбой - РИА Новости, 09.11.2022

В работе сервиса "Яндекс Лавка" произошел сбой

Сбой произошел в работе сервиса доставки продуктов "Яндекс Лавка", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:52

2022-11-09T13:52

2022-11-09T13:52

технологии

uber

яндекс

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сбой произошел в работе сервиса доставки продуктов "Яндекс Лавка", передает корреспондент РИА Новости.Ранее в среду сбои также были зафиксированы в работе сервисов вызова такси "Яндекс Go" и Uber, также принадлежащих "Яндексу"."Сейчас есть трудности с заказами, мы это уже чиним", - говорится в сообщении, появляющемся при попытке сделать заказ в сервисе.РИА Новости направил запрос в пресс-службу сервиса.

https://ria.ru/20221108/bank-1829877449.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, uber, яндекс