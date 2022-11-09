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В работе сервиса "Яндекс Лавка" произошел сбой - РИА Новости, 09.11.2022
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В работе сервиса "Яндекс Лавка" произошел сбой
В работе сервиса "Яндекс Лавка" произошел сбой - РИА Новости, 09.11.2022
В работе сервиса "Яндекс Лавка" произошел сбой
Сбой произошел в работе сервиса доставки продуктов "Яндекс Лавка", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:52
2022-11-09T13:52
технологии
uber
яндекс
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сбой произошел в работе сервиса доставки продуктов "Яндекс Лавка", передает корреспондент РИА Новости.Ранее в среду сбои также были зафиксированы в работе сервисов вызова такси "Яндекс Go" и Uber, также принадлежащих "Яндексу"."Сейчас есть трудности с заказами, мы это уже чиним", - говорится в сообщении, появляющемся при попытке сделать заказ в сервисе.РИА Новости направил запрос в пресс-службу сервиса.
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технологии, uber, яндекс
Технологии, Uber, Яндекс
13:52 09.11.2022
 
В работе сервиса "Яндекс Лавка" произошел сбой

В работе сервиса доставки продуктов "Яндекс Лавка" произошел сбой

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКурьер службы доставки сервиса "Яндекс.Еда"
Курьер службы доставки сервиса Яндекс.Еда - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Курьер службы доставки сервиса "Яндекс.Еда" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сбой произошел в работе сервиса доставки продуктов "Яндекс Лавка", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в среду сбои также были зафиксированы в работе сервисов вызова такси "Яндекс Go" и Uber, также принадлежащих "Яндексу".
"Сейчас есть трудности с заказами, мы это уже чиним", - говорится в сообщении, появляющемся при попытке сделать заказ в сервисе.
РИА Новости направил запрос в пресс-службу сервиса.
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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ТехнологииUberЯндекс
 
 
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