https://ria.ru/20221109/samolet-1830229312.html
Первый самолет C919 передадут китайской China Eastern Airlines в декабре
Первый самолет C919 передадут китайской China Eastern Airlines в декабре - РИА Новости, 09.11.2022
Первый самолет C919 передадут китайской China Eastern Airlines в декабре
Одна из крупнейших китайских авиакомпаний China Eastern Airlines в декабре этого года получит в свой авиапарк первый китайский магистральный авиалайнер C919,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:25
2022-11-09T14:25
2022-11-09T14:25
россия-китай: главное
китай
самолеты
china eastern airlines
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830227112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae346a0875f0d80e945fabd6252daefe.jpg
ПЕКИН, 25 окт - РИА Новости. Одна из крупнейших китайских авиакомпаний China Eastern Airlines в декабре этого года получит в свой авиапарк первый китайский магистральный авиалайнер C919, заявил генеральный директор авиаперевозчика Ли Янминь."Первый самолет C919 будет передан China Eastern Airlines в декабре этого года", - заявил Ли Янминь, слова которого приводит во вторник агентство "Цайлянь".Он также отметил, что China Eastern Airlines возьмет на себя серьезную политическую ответственность, став первой авиакомпанией, начавшей коммерческую эксплуатацию пассажирского самолета C919.
https://ria.ru/20221108/vystavka-1829910488.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830227112_171:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_6607062052d0eee298fdd113ddde75a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, самолеты, china eastern airlines
Россия-Китай: Главное, Китай, Самолеты, China Eastern Airlines