https://ria.ru/20221109/samolet-1830229312.html

Первый самолет C919 передадут китайской China Eastern Airlines в декабре

Первый самолет C919 передадут китайской China Eastern Airlines в декабре - РИА Новости, 09.11.2022

Первый самолет C919 передадут китайской China Eastern Airlines в декабре

Одна из крупнейших китайских авиакомпаний China Eastern Airlines в декабре этого года получит в свой авиапарк первый китайский магистральный авиалайнер C919,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:25

2022-11-09T14:25

2022-11-09T14:25

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china eastern airlines

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ПЕКИН, 25 окт - РИА Новости. Одна из крупнейших китайских авиакомпаний China Eastern Airlines в декабре этого года получит в свой авиапарк первый китайский магистральный авиалайнер C919, заявил генеральный директор авиаперевозчика Ли Янминь."Первый самолет C919 будет передан China Eastern Airlines в декабре этого года", - заявил Ли Янминь, слова которого приводит во вторник агентство "Цайлянь".Он также отметил, что China Eastern Airlines возьмет на себя серьезную политическую ответственность, став первой авиакомпанией, начавшей коммерческую эксплуатацию пассажирского самолета C919.

https://ria.ru/20221108/vystavka-1829910488.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, самолеты, china eastern airlines