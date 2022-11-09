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Первый самолет C919 передадут китайской China Eastern Airlines в декабре - РИА Новости, 09.11.2022
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Первый самолет C919 передадут китайской China Eastern Airlines в декабре
Первый самолет C919 передадут китайской China Eastern Airlines в декабре - РИА Новости, 09.11.2022
Первый самолет C919 передадут китайской China Eastern Airlines в декабре
Одна из крупнейших китайских авиакомпаний China Eastern Airlines в декабре этого года получит в свой авиапарк первый китайский магистральный авиалайнер C919,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:25
2022-11-09T14:25
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китай
самолеты
china eastern airlines
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ПЕКИН, 25 окт - РИА Новости. Одна из крупнейших китайских авиакомпаний China Eastern Airlines в декабре этого года получит в свой авиапарк первый китайский магистральный авиалайнер C919, заявил генеральный директор авиаперевозчика Ли Янминь."Первый самолет C919 будет передан China Eastern Airlines в декабре этого года", - заявил Ли Янминь, слова которого приводит во вторник агентство "Цайлянь".Он также отметил, что China Eastern Airlines возьмет на себя серьезную политическую ответственность, став первой авиакомпанией, начавшей коммерческую эксплуатацию пассажирского самолета C919.
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китай, самолеты, china eastern airlines
Россия-Китай: Главное, Китай, Самолеты, China Eastern Airlines
14:25 09.11.2022
 

Первый самолет C919 передадут китайской China Eastern Airlines в декабре

© AFP 2022 / CNSСамолет C919 во время презентации на авиашоу в Чжухае, Китай
Самолет C919 во время презентации на авиашоу в Чжухае, Китай - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022 / CNS
Самолет C919 во время презентации на авиашоу в Чжухае, Китай
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 окт - РИА Новости. Одна из крупнейших китайских авиакомпаний China Eastern Airlines в декабре этого года получит в свой авиапарк первый китайский магистральный авиалайнер C919, заявил генеральный директор авиаперевозчика Ли Янминь.
"Первый самолет C919 будет передан China Eastern Airlines в декабре этого года", - заявил Ли Янминь, слова которого приводит во вторник агентство "Цайлянь".
Пилотажная группа выступает на Airshow China 2022 в Чжухае - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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Он также отметил, что China Eastern Airlines возьмет на себя серьезную политическую ответственность, став первой авиакомпанией, начавшей коммерческую эксплуатацию пассажирского самолета C919.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайСамолетыChina Eastern Airlines
 
 
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