https://ria.ru/20221109/sammity-1830189525.html
В Кремле обсуждают разные варианты участия Путина в саммитах G20 и АТЭС
В Кремле обсуждают разные варианты участия Путина в саммитах G20 и АТЭС - РИА Новости, 09.11.2022
В Кремле обсуждают разные варианты участия Путина в саммитах G20 и АТЭС
Обсуждаются разные форматы участия России в G20 и АТЭС, решение будет принято на днях, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:34
2022-11-09T12:34
2022-11-09T13:14
саммит g20
большая двадцатка
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА новости. Обсуждаются разные форматы участия России в G20 и АТЭС, решение будет принято на днях, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По-прежнему обсуждаются различные форматы. После того как оно (решение - ред.) будет принято - я думаю, что на днях, - мы вам сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поедет ли на мероприятия президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20221108/g20-1829933967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит g20, большая двадцатка, владимир путин, россия
Саммит G20, Большая двадцатка, Владимир Путин, Россия
12:34 09.11.2022 (обновлено: 13:14 09.11.2022)
В Кремле обсуждают разные варианты участия Путина в саммитах G20 и АТЭС
Песков пообещал проинформировать о формате участия Путина в саммитах G20 и АТЭС