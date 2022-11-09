https://ria.ru/20221109/sammity-1830189525.html

В Кремле обсуждают разные варианты участия Путина в саммитах G20 и АТЭС

В Кремле обсуждают разные варианты участия Путина в саммитах G20 и АТЭС - РИА Новости, 09.11.2022

В Кремле обсуждают разные варианты участия Путина в саммитах G20 и АТЭС

Обсуждаются разные форматы участия России в G20 и АТЭС, решение будет принято на днях, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:34

2022-11-09T12:34

2022-11-09T13:14

саммит g20

большая двадцатка

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА новости. Обсуждаются разные форматы участия России в G20 и АТЭС, решение будет принято на днях, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По-прежнему обсуждаются различные форматы. После того как оно (решение - ред.) будет принято - я думаю, что на днях, - мы вам сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поедет ли на мероприятия президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20221108/g20-1829933967.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

саммит g20, большая двадцатка, владимир путин, россия