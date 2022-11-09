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В Кремле обсуждают разные варианты участия Путина в саммитах G20 и АТЭС - РИА Новости, 09.11.2022
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В Кремле обсуждают разные варианты участия Путина в саммитах G20 и АТЭС
В Кремле обсуждают разные варианты участия Путина в саммитах G20 и АТЭС - РИА Новости, 09.11.2022
В Кремле обсуждают разные варианты участия Путина в саммитах G20 и АТЭС
Обсуждаются разные форматы участия России в G20 и АТЭС, решение будет принято на днях, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:34
2022-11-09T13:14
саммит g20
большая двадцатка
владимир путин
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МОСКВА, 9 ноя - РИА новости. Обсуждаются разные форматы участия России в G20 и АТЭС, решение будет принято на днях, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По-прежнему обсуждаются различные форматы. После того как оно (решение - ред.) будет принято - я думаю, что на днях, - мы вам сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поедет ли на мероприятия президент РФ Владимир Путин.
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саммит g20, большая двадцатка, владимир путин, россия
Саммит G20, Большая двадцатка, Владимир Путин, Россия
12:34 09.11.2022 (обновлено: 13:14 09.11.2022)
 
В Кремле обсуждают разные варианты участия Путина в саммитах G20 и АТЭС

Песков пообещал проинформировать о формате участия Путина в саммитах G20 и АТЭС

© AP Photo / Dita AlangkaraПолицейский проходит мимо вывески G20 в Нуса-Дуа, Бали
Полицейский проходит мимо вывески G20 в Нуса-Дуа, Бали - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Dita Alangkara
Полицейский проходит мимо вывески G20 в Нуса-Дуа, Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА новости. Обсуждаются разные форматы участия России в G20 и АТЭС, решение будет принято на днях, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По-прежнему обсуждаются различные форматы. После того как оно (решение - ред.) будет принято - я думаю, что на днях, - мы вам сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поедет ли на мероприятия президент РФ Владимир Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 13:18
Зеленский планирует принять участие в саммите G20
 
Саммит G20Большая двадцаткаВладимир ПутинРоссия
 
 
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