https://ria.ru/20221109/safronov-1830184073.html

Суд 30 ноября рассмотрит апелляцию на приговор Сафронову

Суд 30 ноября рассмотрит апелляцию на приговор Сафронову - РИА Новости, 09.11.2022

Суд 30 ноября рассмотрит апелляцию на приговор Сафронову

Апелляционную жалобу защиты на 22-летний приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о государственной измене рассмотрят 30 ноября, сообщил... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:14

2022-11-09T12:14

2022-11-09T12:17

россия

происшествия

иван сафронов

роскосмос

московский городской суд

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Апелляционную жалобу защиты на 22-летний приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о государственной измене рассмотрят 30 ноября, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев."Рассмотрение жалобы назначено на 30 ноября", - рассказал собеседник агентства.Слушание состоится в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.Мосгорсуд приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей. Дело слушалось в закрытом режиме, однако публику допустили до оглашения приговора. Суд ограничился чтением вводной и резолютивной части, опустив описательную и мотивировочную части.

https://ria.ru/20221108/gosizmena-1830076680.html

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россия, происшествия, иван сафронов, роскосмос, московский городской суд