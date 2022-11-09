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Суд 30 ноября рассмотрит апелляцию на приговор Сафронову - РИА Новости, 09.11.2022
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Суд 30 ноября рассмотрит апелляцию на приговор Сафронову
Суд 30 ноября рассмотрит апелляцию на приговор Сафронову - РИА Новости, 09.11.2022
Суд 30 ноября рассмотрит апелляцию на приговор Сафронову
Апелляционную жалобу защиты на 22-летний приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о государственной измене рассмотрят 30 ноября, сообщил... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:14
2022-11-09T12:17
россия
происшествия
иван сафронов
роскосмос
московский городской суд
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Апелляционную жалобу защиты на 22-летний приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о государственной измене рассмотрят 30 ноября, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев."Рассмотрение жалобы назначено на 30 ноября", - рассказал собеседник агентства.Слушание состоится в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.Мосгорсуд приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей. Дело слушалось в закрытом режиме, однако публику допустили до оглашения приговора. Суд ограничился чтением вводной и резолютивной части, опустив описательную и мотивировочную части.
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россия, происшествия, иван сафронов, роскосмос, московский городской суд
Россия, Происшествия, Иван Сафронов, Роскосмос, Московский городской суд
12:14 09.11.2022 (обновлено: 12:17 09.11.2022)
 
Суд 30 ноября рассмотрит апелляцию на приговор Сафронову

Суд 30 ноября рассмотрит апелляцию на 22-летний приговор Сафронову по делу о госизмене

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкИван Сафронов
Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Иван Сафронов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Апелляционную жалобу защиты на 22-летний приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о государственной измене рассмотрят 30 ноября, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев.
"Рассмотрение жалобы назначено на 30 ноября", - рассказал собеседник агентства.
Слушание состоится в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.
Мосгорсуд приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей. Дело слушалось в закрытом режиме, однако публику допустили до оглашения приговора. Суд ограничился чтением вводной и резолютивной части, опустив описательную и мотивировочную части.
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РоссияПроисшествияИван СафроновРоскосмосМосковский городской суд
 
 
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