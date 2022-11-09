https://ria.ru/20221109/safronov-1830184073.html
Суд 30 ноября рассмотрит апелляцию на приговор Сафронову
Суд 30 ноября рассмотрит апелляцию на приговор Сафронову - РИА Новости, 09.11.2022
Суд 30 ноября рассмотрит апелляцию на приговор Сафронову
Апелляционную жалобу защиты на 22-летний приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о государственной измене рассмотрят 30 ноября, сообщил... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:14
2022-11-09T12:14
2022-11-09T12:17
россия
происшествия
иван сафронов
роскосмос
московский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772082172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2c4e451665853b054ee1161f3827796.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Апелляционную жалобу защиты на 22-летний приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о государственной измене рассмотрят 30 ноября, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев."Рассмотрение жалобы назначено на 30 ноября", - рассказал собеседник агентства.Слушание состоится в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.Мосгорсуд приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей. Дело слушалось в закрытом режиме, однако публику допустили до оглашения приговора. Суд ограничился чтением вводной и резолютивной части, опустив описательную и мотивировочную части.
https://ria.ru/20221108/gosizmena-1830076680.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772082172_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d0670620a8c1020d7ba12226b990c0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, иван сафронов, роскосмос, московский городской суд
Россия, Происшествия, Иван Сафронов, Роскосмос, Московский городской суд
12:14 09.11.2022 (обновлено: 12:17 09.11.2022)
Суд 30 ноября рассмотрит апелляцию на приговор Сафронову
Суд 30 ноября рассмотрит апелляцию на 22-летний приговор Сафронову по делу о госизмене