https://ria.ru/20221109/rotshild-1830182889.html
Умер консультировавший королеву британский банкир Эвелин де Ротшильд
Умер консультировавший королеву британский банкир Эвелин де Ротшильд - РИА Новости, 09.11.2022
Умер консультировавший королеву британский банкир Эвелин де Ротшильд
Британский банкир Эвелин де Ротшильд, консультировавший в том числе покойную королеву Великобритании Елизавету II по финансовым вопросам, скончался в возрасте... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:23
2022-11-09T12:23
2022-11-09T12:23
в мире
елизавета ii
великобритания
ротшильды
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Британский банкир Эвелин де Ротшильд, консультировавший в том числе покойную королеву Великобритании Елизавету II по финансовым вопросам, скончался в возрасте 91 года, сообщает газета Financial Times со ссылкой на его семью.Отмечается, что в 1989 году королева посвятила его в рыцари за заслуги перед банковским делом и финансами."Сэр Эвелин мирно скончался (в понедельник) у себя дома в Лондоне после непродолжительной болезни", - цитирует газета текст заявления.Как пишет издание, бизнесмен занимался дрессировкой скаковых лошадей и 42 года своей карьеры посвятил семейному банку. При нем банк NM Rothschild увеличил свои общие активы с 40 миллионов фунтов стерлингов до 4,6 миллиарда фунтов стерлингов, а число офисов по всему миру выросло с 15 до 50. С 1982 по 2003 год он возглавлял группу Rothschilds Continuation Holdings. После выхода на пенсию он сосредоточился на благотворительности и семейной инвестиционной компании EL Rothschild вместе с супругой Линн Форестер де Ротшильд, которая пережила его. Пара считала своими друзьями экс-президента США Билла Клинтона и его супругу Хиллари и провела одну ночь медового месяца в Белом Доме.
https://ria.ru/20220929/pelevin-1820174267.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, елизавета ii, великобритания, ротшильды
В мире, Елизавета II, Великобритания, Ротшильды
Умер консультировавший королеву британский банкир Эвелин де Ротшильд
Банкир Эвелин де Ротшильд, консультировавший Елизавету II, умер на 92-м году жизни