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В Приморье отремонтировали свыше 100 километров дорог - РИА Новости, 09.11.2022
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В Приморье отремонтировали свыше 100 километров дорог
В Приморье отремонтировали свыше 100 километров дорог - РИА Новости, 09.11.2022
В Приморье отремонтировали свыше 100 километров дорог
Специалисты в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году в Приморье отремонтировали свыше 100 километров дорог, сообщает... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T06:27
2022-11-09T06:28
общество
алексей игнатенко
приморский край
хабаровск
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Специалисты в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году в Приморье отремонтировали свыше 100 километров дорог, сообщает правительство региона.Приморские дорожники завершают работы этого года. Отремонтированы участки дорог Хабаровск – Владивосток – Вольно-Надеждинское, подъезд к селу Давыдовка, Хабаровск – Владивосток – станция Угольная. На части объектов сроки ремонта сдвинулись, так как из-за тайфунов в июле и сентябре подрядчики в том числе занимались ликвидацией последствий ЧС.По словам Игнатенко, с октября министерство начало процедуры торгов на объекты нацпроекта на 2023 год. По некоторым уже заключены контракты.По данным властей, с 2018 года в регионе отремонтировано свыше 400 километров дорог по нацпроекту. В 2023 году планируется приступить к ремонту 15 мостов. В этом году мостостроители по нацпроекту восстанавливали восемь таких сооружений.В регионе действует государственная программа "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями является развитие транспортного комплекса для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках и кардинальное повышение качества транспортно-коммуникационной системы региона. Кроме того, среди целей - развитие и обслуживание дорожной сети, повышение транспортной доступности территорий края и его связности с другими регионами РФ, развитие транзитных грузовых и пассажирских перевозок.
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общество, алексей игнатенко, приморский край, хабаровск, владивосток
Общество, Алексей Игнатенко, Приморский край, Хабаровск, Владивосток
06:27 09.11.2022 (обновлено: 06:28 09.11.2022)
 
В Приморье отремонтировали свыше 100 километров дорог

Правительство Приморья: специалисты в этом году отремонтировали свыше 100 километров дорог

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ремонт дороги. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Специалисты в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году в Приморье отремонтировали свыше 100 километров дорог, сообщает правительство региона.
"В этом году удалось отремонтировать около 103 километров дорог благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", из них 80 километров региональных и межмуниципальных трасс, а также более 23 километров улично-дорожной сети во Владивостокском и Артемовском городских округах, Шкотовском и Надеждинском районах Приморья", - приводят власти слова министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Алексея Игнатенко.
Приморские дорожники завершают работы этого года. Отремонтированы участки дорог ХабаровскВладивосток – Вольно-Надеждинское, подъезд к селу Давыдовка, Хабаровск – Владивосток – станция Угольная. На части объектов сроки ремонта сдвинулись, так как из-за тайфунов в июле и сентябре подрядчики в том числе занимались ликвидацией последствий ЧС.
По словам Игнатенко, с октября министерство начало процедуры торгов на объекты нацпроекта на 2023 год. По некоторым уже заключены контракты.
По данным властей, с 2018 года в регионе отремонтировано свыше 400 километров дорог по нацпроекту. В 2023 году планируется приступить к ремонту 15 мостов. В этом году мостостроители по нацпроекту восстанавливали восемь таких сооружений.
В регионе действует государственная программа "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями является развитие транспортного комплекса для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках и кардинальное повышение качества транспортно-коммуникационной системы региона. Кроме того, среди целей - развитие и обслуживание дорожной сети, повышение транспортной доступности территорий края и его связности с другими регионами РФ, развитие транзитных грузовых и пассажирских перевозок.
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ОбществоАлексей ИгнатенкоПриморский крайХабаровскВладивосток
 
 
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