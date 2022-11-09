https://ria.ru/20221109/remont-1830115448.html

В Приморье отремонтировали свыше 100 километров дорог

В Приморье отремонтировали свыше 100 километров дорог - РИА Новости, 09.11.2022

В Приморье отремонтировали свыше 100 километров дорог

Специалисты в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году в Приморье отремонтировали свыше 100 километров дорог, сообщает... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T06:27

2022-11-09T06:27

2022-11-09T06:28

общество

алексей игнатенко

приморский край

хабаровск

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Специалисты в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году в Приморье отремонтировали свыше 100 километров дорог, сообщает правительство региона.Приморские дорожники завершают работы этого года. Отремонтированы участки дорог Хабаровск – Владивосток – Вольно-Надеждинское, подъезд к селу Давыдовка, Хабаровск – Владивосток – станция Угольная. На части объектов сроки ремонта сдвинулись, так как из-за тайфунов в июле и сентябре подрядчики в том числе занимались ликвидацией последствий ЧС.По словам Игнатенко, с октября министерство начало процедуры торгов на объекты нацпроекта на 2023 год. По некоторым уже заключены контракты.По данным властей, с 2018 года в регионе отремонтировано свыше 400 километров дорог по нацпроекту. В 2023 году планируется приступить к ремонту 15 мостов. В этом году мостостроители по нацпроекту восстанавливали восемь таких сооружений.В регионе действует государственная программа "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями является развитие транспортного комплекса для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках и кардинальное повышение качества транспортно-коммуникационной системы региона. Кроме того, среди целей - развитие и обслуживание дорожной сети, повышение транспортной доступности территорий края и его связности с другими регионами РФ, развитие транзитных грузовых и пассажирских перевозок.

https://ria.ru/20221017/remont-1824565641.html

приморский край

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общество, алексей игнатенко, приморский край, хабаровск, владивосток