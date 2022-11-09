06:27 09.11.2022 (обновлено: 06:28 09.11.2022)
В Приморье отремонтировали свыше 100 километров дорог
Правительство Приморья: специалисты в этом году отремонтировали свыше 100 километров дорог
Ремонт дороги. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Специалисты в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году в Приморье отремонтировали свыше 100 километров дорог, сообщает правительство региона.
"В этом году удалось отремонтировать около 103 километров дорог благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", из них 80 километров региональных и межмуниципальных трасс, а также более 23 километров улично-дорожной сети во Владивостокском и Артемовском городских округах, Шкотовском и Надеждинском районах Приморья", - приводят власти слова министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Алексея Игнатенко.
Приморские дорожники завершают работы этого года. Отремонтированы участки дорог Хабаровск – Владивосток – Вольно-Надеждинское, подъезд к селу Давыдовка, Хабаровск – Владивосток – станция Угольная. На части объектов сроки ремонта сдвинулись, так как из-за тайфунов в июле и сентябре подрядчики в том числе занимались ликвидацией последствий ЧС.
По словам Игнатенко, с октября министерство начало процедуры торгов на объекты нацпроекта на 2023 год. По некоторым уже заключены контракты.
По данным властей, с 2018 года в регионе отремонтировано свыше 400 километров дорог по нацпроекту. В 2023 году планируется приступить к ремонту 15 мостов. В этом году мостостроители по нацпроекту восстанавливали восемь таких сооружений.
В регионе действует государственная программа "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями является развитие транспортного комплекса для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках и кардинальное повышение качества транспортно-коммуникационной системы региона. Кроме того, среди целей - развитие и обслуживание дорожной сети, повышение транспортной доступности территорий края и его связности с другими регионами РФ, развитие транзитных грузовых и пассажирских перевозок.