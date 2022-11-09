https://ria.ru/20221109/rekord-1830259112.html
В Петербурге побит температурный рекорд 1926 года
В Петербурге побит температурный рекорд 1926 года - РИА Новости, 09.11.2022
В Петербурге побит температурный рекорд 1926 года
Температурный рекорд 1926 года, когда 9 ноября воздух прогрелся до +9,3 градуса, превышен в Санкт-Петербурге, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:40
2022-11-09T15:40
2022-11-09T15:40
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Температурный рекорд 1926 года, когда 9 ноября воздух прогрелся до +9,3 градуса, превышен в Санкт-Петербурге, сообщил главный синоптик города Александр Колесов."В 14:00 мск на метеостанции Санкт-Петербург температура воздуха достигла +9,4 градуса. 9 ноября перекрыт максимум температуры воздуха. Потепление продолжается, температура воздуха повышается", - написал он в своем Telegram-канале.Как напомнил синоптик, 9 ноября 1926 года в Петербурге было 9,3 градуса тепла."Атмосферный фронт подошел утром к Санкт-Петербургу и несет с собой очередную порцию теплого воздуха", - пояснил он причину потепления.Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге +10,2 градуса, ветра почти нет, дождливо.
https://ria.ru/20221109/noch-1830126571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, санкт-петербург
В Петербурге побит температурный рекорд 1926 года
В Петербурге побит температурный рекорд 1926 года, в городе больше девяти градусов тепла
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости.
Температурный рекорд 1926 года, когда 9 ноября воздух прогрелся до +9,3 градуса, превышен в Санкт-Петербурге, сообщил
главный синоптик города Александр Колесов.
"В 14:00 мск на метеостанции Санкт-Петербург температура воздуха достигла +9,4 градуса. 9 ноября перекрыт максимум температуры воздуха. Потепление продолжается, температура воздуха повышается", - написал он в своем Telegram-канале.
Как напомнил синоптик, 9 ноября 1926 года в Петербурге было 9,3 градуса тепла.
"Атмосферный фронт подошел утром к Санкт-Петербургу и несет с собой очередную порцию теплого воздуха", - пояснил он причину потепления.
Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге +10,2 градуса, ветра почти нет, дождливо.