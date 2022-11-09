https://ria.ru/20221109/rekord-1830259112.html

В Петербурге побит температурный рекорд 1926 года

В Петербурге побит температурный рекорд 1926 года - РИА Новости, 09.11.2022

В Петербурге побит температурный рекорд 1926 года

Температурный рекорд 1926 года, когда 9 ноября воздух прогрелся до +9,3 градуса, превышен в Санкт-Петербурге, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:40

2022-11-09T15:40

2022-11-09T15:40

погода

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Температурный рекорд 1926 года, когда 9 ноября воздух прогрелся до +9,3 градуса, превышен в Санкт-Петербурге, сообщил главный синоптик города Александр Колесов."В 14:00 мск на метеостанции Санкт-Петербург температура воздуха достигла +9,4 градуса. 9 ноября перекрыт максимум температуры воздуха. Потепление продолжается, температура воздуха повышается", - написал он в своем Telegram-канале.Как напомнил синоптик, 9 ноября 1926 года в Петербурге было 9,3 градуса тепла."Атмосферный фронт подошел утром к Санкт-Петербургу и несет с собой очередную порцию теплого воздуха", - пояснил он причину потепления.Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге +10,2 градуса, ветра почти нет, дождливо.

https://ria.ru/20221109/noch-1830126571.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, санкт-петербург