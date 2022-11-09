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В Петербурге побит температурный рекорд 1926 года - РИА Новости, 09.11.2022
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В Петербурге побит температурный рекорд 1926 года
В Петербурге побит температурный рекорд 1926 года - РИА Новости, 09.11.2022
В Петербурге побит температурный рекорд 1926 года
Температурный рекорд 1926 года, когда 9 ноября воздух прогрелся до +9,3 градуса, превышен в Санкт-Петербурге, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:40
2022-11-09T15:40
погода
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Температурный рекорд 1926 года, когда 9 ноября воздух прогрелся до +9,3 градуса, превышен в Санкт-Петербурге, сообщил главный синоптик города Александр Колесов."В 14:00 мск на метеостанции Санкт-Петербург температура воздуха достигла +9,4 градуса. 9 ноября перекрыт максимум температуры воздуха. Потепление продолжается, температура воздуха повышается", - написал он в своем Telegram-канале.Как напомнил синоптик, 9 ноября 1926 года в Петербурге было 9,3 градуса тепла."Атмосферный фронт подошел утром к Санкт-Петербургу и несет с собой очередную порцию теплого воздуха", - пояснил он причину потепления.Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге +10,2 градуса, ветра почти нет, дождливо.
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погода, санкт-петербург
Погода, Санкт-Петербург
15:40 09.11.2022
 
В Петербурге побит температурный рекорд 1926 года

В Петербурге побит температурный рекорд 1926 года, в городе больше девяти градусов тепла

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Температурный рекорд 1926 года, когда 9 ноября воздух прогрелся до +9,3 градуса, превышен в Санкт-Петербурге, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"В 14:00 мск на метеостанции Санкт-Петербург температура воздуха достигла +9,4 градуса. 9 ноября перекрыт максимум температуры воздуха. Потепление продолжается, температура воздуха повышается", - написал он в своем Telegram-канале.
Как напомнил синоптик, 9 ноября 1926 года в Петербурге было 9,3 градуса тепла.
"Атмосферный фронт подошел утром к Санкт-Петербургу и несет с собой очередную порцию теплого воздуха", - пояснил он причину потепления.
Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге +10,2 градуса, ветра почти нет, дождливо.
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