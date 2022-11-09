https://ria.ru/20221109/reaktor-1830305945.html

В Швеции отключили крупнейший в стране реактор АЭС

В Швеции отключили крупнейший в стране реактор АЭС - РИА Новости, 09.11.2022

В Швеции отключили крупнейший в стране реактор АЭС

Крупнейший реактор АЭС в Швеции был отключен в среду из-за остановки турбины, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на шведские СМИ. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:42

2022-11-09T17:42

2022-11-09T17:52

в мире

швеция

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ЦЮРИХ, 9 ноя - РИА Новости. Крупнейший реактор АЭС в Швеции был отключен в среду из-за остановки турбины, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на шведские СМИ.По данным агентства, в Швеции есть шесть активных реакторов на трех атомных электростанциях. Третий реактор Оскарсхамна - самый большой, его мощность составляет 1400 мегаватт.

https://ria.ru/20220910/shvetsiya-1815869741.html

швеция

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в мире, швеция