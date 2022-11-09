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В Швеции отключили крупнейший в стране реактор АЭС - РИА Новости, 09.11.2022
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В Швеции отключили крупнейший в стране реактор АЭС
В Швеции отключили крупнейший в стране реактор АЭС - РИА Новости, 09.11.2022
В Швеции отключили крупнейший в стране реактор АЭС
Крупнейший реактор АЭС в Швеции был отключен в среду из-за остановки турбины, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на шведские СМИ. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:42
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в мире
швеция
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ЦЮРИХ, 9 ноя - РИА Новости. Крупнейший реактор АЭС в Швеции был отключен в среду из-за остановки турбины, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на шведские СМИ.По данным агентства, в Швеции есть шесть активных реакторов на трех атомных электростанциях. Третий реактор Оскарсхамна - самый большой, его мощность составляет 1400 мегаватт.
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в мире, швеция
В мире, Швеция
17:42 09.11.2022 (обновлено: 17:52 09.11.2022)
 
В Швеции отключили крупнейший в стране реактор АЭС

Associated Press: крупнейший в Швеции реактор АЭС отключили из-за технических неполадок

© Flickr / flo_pШведский флаг
Шведский флаг - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Flickr / flo_p
Шведский флаг. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 9 ноя - РИА Новости. Крупнейший реактор АЭС в Швеции был отключен в среду из-за остановки турбины, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на шведские СМИ.
"Реактор №3 Оскарсхамна (АЭС) отключен от электросети из-за остановки турбины. Устранение неполадок продолжается", - приводятся в сообщении слова представителя АЭС Дезире Лильеваль.
По данным агентства, в Швеции есть шесть активных реакторов на трех атомных электростанциях. Третий реактор Оскарсхамна - самый большой, его мощность составляет 1400 мегаватт.
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