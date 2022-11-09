https://ria.ru/20221109/rassledovaniya-1830140981.html
Антонов прокомментировал расследование нападок на посольство России в США
Антонов прокомментировал расследование нападок на посольство России в США - РИА Новости, 09.11.2022
Антонов прокомментировал расследование нападок на посольство России в США
Американские органы правопорядка неохотно делятся итогами расследований нападок на российское посольство, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью РИА... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:41
2022-11-09T09:41
2022-11-09T10:13
политика
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Американские органы правопорядка неохотно делятся итогами расследований нападок на российское посольство, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости."В подавляющем большинстве случаев правоохранители оперативно отзываются на просьбы о помощи. Хотя рассказывают о результатах расследований по итогам инцидентов очень неохотно", - сообщил он.При этом Антонов отметил, что у посольства налажен диалог с полицией и Секретной службой, которая охраняет президента США и посольства."Мы стремимся соответствовать вызовам времени. А оно сейчас непростое, требует от каждого из нас повышенного самоконтроля, бдительности. В этом плане наши дипломаты не находятся в привилегированном положении", - заключил глава российской дипмиссии.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, анатолий антонов, россия, сша
Политика, Анатолий Антонов, Россия, США
09:41 09.11.2022 (обновлено: 10:13 09.11.2022)
Антонов прокомментировал расследование нападок на посольство России в США
Посол Антонов: США неохотно говорят об итогах расследований нападок на посольство России
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Американские органы правопорядка неохотно делятся итогами расследований нападок на российское посольство, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости.
"В подавляющем большинстве случаев правоохранители оперативно отзываются на просьбы о помощи. Хотя рассказывают о результатах расследований по итогам инцидентов очень неохотно", - сообщил он.
При этом Антонов отметил, что у посольства налажен диалог с полицией и Секретной службой, которая охраняет президента США
и посольства.
"Мы стремимся соответствовать вызовам времени. А оно сейчас непростое, требует от каждого из нас повышенного самоконтроля, бдительности. В этом плане наши дипломаты не находятся в привилегированном положении", - заключил глава российской дипмиссии.