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Антонов прокомментировал расследование нападок на посольство России в США - РИА Новости, 09.11.2022
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Антонов прокомментировал расследование нападок на посольство России в США
Антонов прокомментировал расследование нападок на посольство России в США - РИА Новости, 09.11.2022
Антонов прокомментировал расследование нападок на посольство России в США
Американские органы правопорядка неохотно делятся итогами расследований нападок на российское посольство, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью РИА... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:41
2022-11-09T10:13
политика
анатолий антонов
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Американские органы правопорядка неохотно делятся итогами расследований нападок на российское посольство, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости."В подавляющем большинстве случаев правоохранители оперативно отзываются на просьбы о помощи. Хотя рассказывают о результатах расследований по итогам инцидентов очень неохотно", - сообщил он.При этом Антонов отметил, что у посольства налажен диалог с полицией и Секретной службой, которая охраняет президента США и посольства."Мы стремимся соответствовать вызовам времени. А оно сейчас непростое, требует от каждого из нас повышенного самоконтроля, бдительности. В этом плане наши дипломаты не находятся в привилегированном положении", - заключил глава российской дипмиссии.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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политика, анатолий антонов, россия, сша
Политика, Анатолий Антонов, Россия, США
09:41 09.11.2022 (обновлено: 10:13 09.11.2022)
 
Антонов прокомментировал расследование нападок на посольство России в США

Посол Антонов: США неохотно говорят об итогах расследований нападок на посольство России

© Flickr / Adam FagenПосольство России в США
Посольство России в США - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Flickr / Adam Fagen
Посольство России в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Американские органы правопорядка неохотно делятся итогами расследований нападок на российское посольство, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости.
"В подавляющем большинстве случаев правоохранители оперативно отзываются на просьбы о помощи. Хотя рассказывают о результатах расследований по итогам инцидентов очень неохотно", - сообщил он.
При этом Антонов отметил, что у посольства налажен диалог с полицией и Секретной службой, которая охраняет президента США и посольства.
"Мы стремимся соответствовать вызовам времени. А оно сейчас непростое, требует от каждого из нас повышенного самоконтроля, бдительности. В этом плане наши дипломаты не находятся в привилегированном положении", - заключил глава российской дипмиссии.
Читайте полный текст интервью >>>
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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