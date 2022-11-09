https://ria.ru/20221109/rassledovaniya-1830140981.html

Антонов прокомментировал расследование нападок на посольство России в США

Антонов прокомментировал расследование нападок на посольство России в США - РИА Новости, 09.11.2022

Антонов прокомментировал расследование нападок на посольство России в США

Американские органы правопорядка неохотно делятся итогами расследований нападок на российское посольство, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью РИА... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:41

2022-11-09T09:41

2022-11-09T10:13

политика

анатолий антонов

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Американские органы правопорядка неохотно делятся итогами расследований нападок на российское посольство, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости."В подавляющем большинстве случаев правоохранители оперативно отзываются на просьбы о помощи. Хотя рассказывают о результатах расследований по итогам инцидентов очень неохотно", - сообщил он.При этом Антонов отметил, что у посольства налажен диалог с полицией и Секретной службой, которая охраняет президента США и посольства."Мы стремимся соответствовать вызовам времени. А оно сейчас непростое, требует от каждого из нас повышенного самоконтроля, бдительности. В этом плане наши дипломаты не находятся в привилегированном положении", - заключил глава российской дипмиссии.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, анатолий антонов, россия, сша