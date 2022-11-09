https://ria.ru/20221109/raskol-1830299905.html
В МИД прокомментировали промежуточные выборы в конгресс США
В МИД прокомментировали промежуточные выборы в конгресс США - РИА Новости, 09.11.2022
В МИД прокомментировали промежуточные выборы в конгресс США
Промежуточные выборы в конгресс США показали, что Америка "серьезно расколота", а избиратели не доверяют результатам выборов и считают их подтасованными,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:24
2022-11-09T17:24
2022-11-09T17:36
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
мария захарова
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Промежуточные выборы в конгресс США показали, что Америка "серьезно расколота", а избиратели не доверяют результатам выборов и считают их подтасованными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти выразил уверенность в возвращении палаты под контроль его партии по итогам выборов. По прогнозу телеканала NBC, у представителей республиканской партии будет 220 мест в палате представителей, у демократов - 215 мест."Состоявшееся голосование на промежуточных выборах в Конгресс подтвердило то, что было давно очевидно: Америка расколота, расколота серьезно", - сказала Захарова на брифинге.Архаичная избирательная система США, добавила она, не гарантирует легитимности электорального процесса, а избиратели не доверяют результатам выборов и считают их подтасованными, особенно учитывая опыт президентских выборов 2020 года в США, которые были связаны с многочисленными "скандальными историями"."Нынешняя схватка за контроль над законодательной властью - еще одно проявление глубокого гражданского конфликта и нарушения всех демократических процедур в преддверии борьбы за Белый дом в 2024 году", - подчеркнула представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20221109/vybory-1830192871.html
https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022, мария захарова, политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, Итоги промежуточных выборов в США - 2022, Мария Захарова, Политика
17:24 09.11.2022 (обновлено: 17:36 09.11.2022)
В МИД прокомментировали промежуточные выборы в конгресс США
Захарова: выборы в конгресс США показали, что Америка серьезно расколота
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Промежуточные выборы в конгресс США показали, что Америка "серьезно расколота", а избиратели не доверяют результатам выборов и считают их подтасованными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник в США
прошли промежуточные выборы в конгресс. Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти
выразил уверенность в возвращении палаты под контроль его партии по итогам выборов. По прогнозу телеканала NBC, у представителей республиканской партии будет 220 мест в палате представителей, у демократов - 215 мест.
"Состоявшееся голосование на промежуточных выборах в Конгресс подтвердило то, что было давно очевидно: Америка расколота, расколота серьезно", - сказала Захарова на брифинге.
Архаичная избирательная система США, добавила она, не гарантирует легитимности электорального процесса, а избиратели не доверяют результатам выборов и считают их подтасованными, особенно учитывая опыт президентских выборов 2020 года в США, которые были связаны с многочисленными "скандальными историями".
"Нынешняя схватка за контроль над законодательной властью - еще одно проявление глубокого гражданского конфликта и нарушения всех демократических процедур в преддверии борьбы за Белый дом в 2024 году", - подчеркнула представитель МИД РФ.