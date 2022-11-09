https://ria.ru/20221109/raskol-1830299905.html

В МИД прокомментировали промежуточные выборы в конгресс США

В МИД прокомментировали промежуточные выборы в конгресс США - РИА Новости, 09.11.2022

В МИД прокомментировали промежуточные выборы в конгресс США

Промежуточные выборы в конгресс США показали, что Америка "серьезно расколота", а избиратели не доверяют результатам выборов и считают их подтасованными,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:24

2022-11-09T17:24

2022-11-09T17:36

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

мария захарова

политика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Промежуточные выборы в конгресс США показали, что Америка "серьезно расколота", а избиратели не доверяют результатам выборов и считают их подтасованными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти выразил уверенность в возвращении палаты под контроль его партии по итогам выборов. По прогнозу телеканала NBC, у представителей республиканской партии будет 220 мест в палате представителей, у демократов - 215 мест."Состоявшееся голосование на промежуточных выборах в Конгресс подтвердило то, что было давно очевидно: Америка расколота, расколота серьезно", - сказала Захарова на брифинге.Архаичная избирательная система США, добавила она, не гарантирует легитимности электорального процесса, а избиратели не доверяют результатам выборов и считают их подтасованными, особенно учитывая опыт президентских выборов 2020 года в США, которые были связаны с многочисленными "скандальными историями"."Нынешняя схватка за контроль над законодательной властью - еще одно проявление глубокого гражданского конфликта и нарушения всех демократических процедур в преддверии борьбы за Белый дом в 2024 году", - подчеркнула представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20221109/vybory-1830192871.html

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сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022, мария захарова, политика