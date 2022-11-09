https://ria.ru/20221109/raskhody-1830170819.html

Эксперт объяснил, почему США могут сократить расходы на помощь Киеву

Эксперт объяснил, почему США могут сократить расходы на помощь Киеву - РИА Новости, 09.11.2022

Эксперт объяснил, почему США могут сократить расходы на помощь Киеву

Расходы Соединенных Штатов Америки на поддержку Украины могут быть сокращены в случае потери демократами контроля над нижней палатой конгресса, заявил РИА... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:38

2022-11-09T11:38

2022-11-09T11:38

в мире

сша

украина

максим осадчий

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Расходы Соединенных Штатов Америки на поддержку Украины могут быть сокращены в случае потери демократами контроля над нижней палатой конгресса, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.В США прошли парламентские выборы. В нижней палате конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам, которые существенно потеснили демократов. Внешняя политика, включая конфликт на востоке Европы, долго выглядела предметом межпартийного консенсуса, где республиканцы и демократы соревновались в решимости наказать Россию, поддержать Украину и совместно голосовали за 40-миллиардный пакет помощи ей. Однако на финишной прямой республиканцы, в среде которых традиционно сильны изоляционистские настроения, все чаще стали задавать вопросы об оправданности столь значительных ассигнований."Победа "красных" (красный – цвет республиканцев) может означать ослабление администрации Байдена, ограничение пространства для маневра. Вместо того, чтобы проводить в жизнь собственную политику, администрация будет тратить время и силы на борьбу в конгрессе", - считает Осадчий.По его словам, фокус американской политики может сместиться с интервенционизма на изоляционизм: акцент может перейти на решение внутренних проблем, в первую очередь роста инфляции и преступности."Это означает, что расходы США на поддержку Украины могут быть сокращены. Также может быть ослаблен рост расходов бюджета США и, тем самым, рост госдолга, что, в свою очередь, может способствовать укреплению доллара", - отметил аналитик.

https://ria.ru/20221109/vybory-1830142725.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, украина, максим осадчий, итоги промежуточных выборов в сша - 2022