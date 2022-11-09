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Эксперт объяснил, почему США могут сократить расходы на помощь Киеву - РИА Новости, 09.11.2022
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Эксперт объяснил, почему США могут сократить расходы на помощь Киеву
Эксперт объяснил, почему США могут сократить расходы на помощь Киеву - РИА Новости, 09.11.2022
Эксперт объяснил, почему США могут сократить расходы на помощь Киеву
Расходы Соединенных Штатов Америки на поддержку Украины могут быть сокращены в случае потери демократами контроля над нижней палатой конгресса, заявил РИА... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:38
2022-11-09T11:38
в мире
сша
украина
максим осадчий
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Расходы Соединенных Штатов Америки на поддержку Украины могут быть сокращены в случае потери демократами контроля над нижней палатой конгресса, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.В США прошли парламентские выборы. В нижней палате конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам, которые существенно потеснили демократов. Внешняя политика, включая конфликт на востоке Европы, долго выглядела предметом межпартийного консенсуса, где республиканцы и демократы соревновались в решимости наказать Россию, поддержать Украину и совместно голосовали за 40-миллиардный пакет помощи ей. Однако на финишной прямой республиканцы, в среде которых традиционно сильны изоляционистские настроения, все чаще стали задавать вопросы об оправданности столь значительных ассигнований."Победа "красных" (красный – цвет республиканцев) может означать ослабление администрации Байдена, ограничение пространства для маневра. Вместо того, чтобы проводить в жизнь собственную политику, администрация будет тратить время и силы на борьбу в конгрессе", - считает Осадчий.По его словам, фокус американской политики может сместиться с интервенционизма на изоляционизм: акцент может перейти на решение внутренних проблем, в первую очередь роста инфляции и преступности."Это означает, что расходы США на поддержку Украины могут быть сокращены. Также может быть ослаблен рост расходов бюджета США и, тем самым, рост госдолга, что, в свою очередь, может способствовать укреплению доллара", - отметил аналитик.
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в мире, сша, украина, максим осадчий, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, США, Украина, Максим Осадчий, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
11:38 09.11.2022
 
Эксперт объяснил, почему США могут сократить расходы на помощь Киеву

Эксперт Осадчий: победа республиканцев может сократить расходы США на поддержку Украины

© AP Photo / Jose Luis MaganaКупол Капитолия США в Вашингтоне
Купол Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Купол Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Расходы Соединенных Штатов Америки на поддержку Украины могут быть сокращены в случае потери демократами контроля над нижней палатой конгресса, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
В США прошли парламентские выборы. В нижней палате конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам, которые существенно потеснили демократов. Внешняя политика, включая конфликт на востоке Европы, долго выглядела предметом межпартийного консенсуса, где республиканцы и демократы соревновались в решимости наказать Россию, поддержать Украину и совместно голосовали за 40-миллиардный пакет помощи ей. Однако на финишной прямой республиканцы, в среде которых традиционно сильны изоляционистские настроения, все чаще стали задавать вопросы об оправданности столь значительных ассигнований.
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"Победа "красных" (красный – цвет республиканцев) может означать ослабление администрации Байдена, ограничение пространства для маневра. Вместо того, чтобы проводить в жизнь собственную политику, администрация будет тратить время и силы на борьбу в конгрессе", - считает Осадчий.
По его словам, фокус американской политики может сместиться с интервенционизма на изоляционизм: акцент может перейти на решение внутренних проблем, в первую очередь роста инфляции и преступности.
"Это означает, что расходы США на поддержку Украины могут быть сокращены. Также может быть ослаблен рост расходов бюджета США и, тем самым, рост госдолга, что, в свою очередь, может способствовать укреплению доллара", - отметил аналитик.
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