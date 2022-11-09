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СМИ: ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 09.11.2022
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СМИ: ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии
СМИ: ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 09.11.2022
СМИ: ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии
Запущенная Северной Кореей, предположительно, баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщило агентство Киодо со... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:30
2022-11-09T10:32
в мире
япония
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 9 ноя – РИА Новости. Запущенная Северной Кореей, предположительно, баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.Служба безопасности на море Японии ранее сообщила о возможном пуске баллистической ракеты со стороны Северной Кореи и призвала воздушные и морские суда следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу.К настоящему моменту информации об ущербе, который мог быть причинен Японии, не поступало.Пхеньян активно проводит пуски баллистических ракет с конца сентября. Одним из них стал пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. В Японии была объявлена воздушная тревога. Также в начале ноября Северная Корея провела пуски ракет, одна из которых, предположительно, была межконтинентальной. Также за последние две недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических подразделений. Всего с начала года КНДР провела более 30 ракетных пусков.
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япония
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в мире, япония, кндр (северная корея)
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
10:30 09.11.2022 (обновлено: 10:32 09.11.2022)
 
СМИ: ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии

Киодо: баллистическая ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 9 ноя – РИА Новости. Запущенная Северной Кореей, предположительно, баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.
Служба безопасности на море Японии ранее сообщила о возможном пуске баллистической ракеты со стороны Северной Кореи и призвала воздушные и морские суда следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу.
К настоящему моменту информации об ущербе, который мог быть причинен Японии, не поступало.
Пхеньян активно проводит пуски баллистических ракет с конца сентября. Одним из них стал пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. В Японии была объявлена воздушная тревога. Также в начале ноября Северная Корея провела пуски ракет, одна из которых, предположительно, была межконтинентальной. Также за последние две недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических подразделений. Всего с начала года КНДР провела более 30 ракетных пусков.
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