https://ria.ru/20221109/raketa-1830151813.html

СМИ: ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии

СМИ: ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 09.11.2022

СМИ: ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии

Запущенная Северной Кореей, предположительно, баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщило агентство Киодо со... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:30

2022-11-09T10:30

2022-11-09T10:32

в мире

япония

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 9 ноя – РИА Новости. Запущенная Северной Кореей, предположительно, баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.Служба безопасности на море Японии ранее сообщила о возможном пуске баллистической ракеты со стороны Северной Кореи и призвала воздушные и морские суда следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу.К настоящему моменту информации об ущербе, который мог быть причинен Японии, не поступало.Пхеньян активно проводит пуски баллистических ракет с конца сентября. Одним из них стал пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. В Японии была объявлена воздушная тревога. Также в начале ноября Северная Корея провела пуски ракет, одна из которых, предположительно, была межконтинентальной. Также за последние две недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических подразделений. Всего с начала года КНДР провела более 30 ракетных пусков.

https://ria.ru/20221108/kndr-1829828011.html

япония

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония, кндр (северная корея)