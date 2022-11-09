https://ria.ru/20221109/putin-1830252346.html

Путин запретил сделки с иностранными долями 191 компании

Путин запретил сделки с иностранными долями 191 компании - РИА Новости, 09.11.2022

Путин запретил сделки с иностранными долями 191 компании

Президент России Владимир Путин утвердил список из 191 компании из сферы энергетики, нефтепереработки, производства оборудования и сервисных услуг для ТЭК,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:22

2022-11-09T15:22

2022-11-09T16:16

экономика

владимир путин

россия

энел россия

фортум

тгк-1

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил список из 191 компании из сферы энергетики, нефтепереработки, производства оборудования и сервисных услуг для ТЭК, сделки с иностранными долями в которых можно проводить только по специальному разрешению, следует из распоряжения президента, опубликованного на интернет-портале правовой информации.Согласно документу, в этот перечень входят производители оборудования для организаций ТЭК, а также компании, оказывающие услуги по его сервисному обслуживанию и ремонту, производители и поставщики тепловой и электроэнергии, переработчики нефти и нефтяного сырья, производители продуктов их переработки.В частности, в список входят "Юнипро", "Энел Россия", "Фортум", ТГК-1, "Т Плюс", "Schneider Electric Россия", а также дочерние компании Siemens и BASF. Также в перечне оказались и российские активы Baker Hughes, которые в пятницу Путин разрешил продать ООО "Нефтесервисные технологии".Опубликованный 5 августа указ президента РФ запретил до конца 2022 года сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в стратегических компаниях РФ и их "дочках", в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному списку. Сделки могут быть произведены только с разрешения президента.

https://ria.ru/20221104/sdelki-1829270266.html

https://ria.ru/20221026/banki-1826906569.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, энел россия, фортум, тгк-1