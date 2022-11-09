15:22 09.11.2022 (обновлено: 16:16 09.11.2022)
Путин запретил сделки с иностранными долями 191 компании
Путин утвердил список компаний сферы ТЭК, сделки с иностранными долями в которых запрещены
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил список из 191 компании из сферы энергетики, нефтепереработки, производства оборудования и сервисных услуг для ТЭК, сделки с иностранными долями в которых можно проводить только по специальному разрешению, следует из распоряжения президента, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в этот перечень входят производители оборудования для организаций ТЭК, а также компании, оказывающие услуги по его сервисному обслуживанию и ремонту, производители и поставщики тепловой и электроэнергии, переработчики нефти и нефтяного сырья, производители продуктов их переработки.
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В частности, в список входят "Юнипро", "Энел Россия", "Фортум", ТГК-1, "Т Плюс", "Schneider Electric Россия", а также дочерние компании Siemens и BASF. Также в перечне оказались и российские активы Baker Hughes, которые в пятницу Путин разрешил продать ООО "Нефтесервисные технологии".
Опубликованный 5 августа указ президента РФ запретил до конца 2022 года сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в стратегических компаниях РФ и их "дочках", в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному списку. Сделки могут быть произведены только с разрешения президента.