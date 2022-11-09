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Путин запретил сделки с иностранными долями 191 компании - РИА Новости, 09.11.2022
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Путин запретил сделки с иностранными долями 191 компании
Путин запретил сделки с иностранными долями 191 компании - РИА Новости, 09.11.2022
Путин запретил сделки с иностранными долями 191 компании
Президент России Владимир Путин утвердил список из 191 компании из сферы энергетики, нефтепереработки, производства оборудования и сервисных услуг для ТЭК,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:22
2022-11-09T16:16
экономика
владимир путин
россия
энел россия
фортум
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил список из 191 компании из сферы энергетики, нефтепереработки, производства оборудования и сервисных услуг для ТЭК, сделки с иностранными долями в которых можно проводить только по специальному разрешению, следует из распоряжения президента, опубликованного на интернет-портале правовой информации.Согласно документу, в этот перечень входят производители оборудования для организаций ТЭК, а также компании, оказывающие услуги по его сервисному обслуживанию и ремонту, производители и поставщики тепловой и электроэнергии, переработчики нефти и нефтяного сырья, производители продуктов их переработки.В частности, в список входят "Юнипро", "Энел Россия", "Фортум", ТГК-1, "Т Плюс", "Schneider Electric Россия", а также дочерние компании Siemens и BASF. Также в перечне оказались и российские активы Baker Hughes, которые в пятницу Путин разрешил продать ООО "Нефтесервисные технологии".Опубликованный 5 августа указ президента РФ запретил до конца 2022 года сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в стратегических компаниях РФ и их "дочках", в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному списку. Сделки могут быть произведены только с разрешения президента.
https://ria.ru/20221104/sdelki-1829270266.html
https://ria.ru/20221026/banki-1826906569.html
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экономика, владимир путин, россия, энел россия, фортум, тгк-1
Экономика, Владимир Путин, Россия, Энел Россия, Фортум, ТГК-1
15:22 09.11.2022 (обновлено: 16:16 09.11.2022)
 
Путин запретил сделки с иностранными долями 191 компании

Путин утвердил список компаний сферы ТЭК, сделки с иностранными долями в которых запрещены

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил список из 191 компании из сферы энергетики, нефтепереработки, производства оборудования и сервисных услуг для ТЭК, сделки с иностранными долями в которых можно проводить только по специальному разрешению, следует из распоряжения президента, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в этот перечень входят производители оборудования для организаций ТЭК, а также компании, оказывающие услуги по его сервисному обслуживанию и ремонту, производители и поставщики тепловой и электроэнергии, переработчики нефти и нефтяного сырья, производители продуктов их переработки.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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Путин одобрил сделки с долями таймырского проекта "Роснефти"
В частности, в список входят "Юнипро", "Энел Россия", "Фортум", ТГК-1, "Т Плюс", "Schneider Electric Россия", а также дочерние компании Siemens и BASF. Также в перечне оказались и российские активы Baker Hughes, которые в пятницу Путин разрешил продать ООО "Нефтесервисные технологии".
Опубликованный 5 августа указ президента РФ запретил до конца 2022 года сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в стратегических компаниях РФ и их "дочках", в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному списку. Сделки могут быть произведены только с разрешения президента.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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Путин утвердил список банков, сделки по которым возможны по спецразрешению
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияЭнел РоссияФортумТГК-1
 
 
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