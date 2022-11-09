https://ria.ru/20221109/putin-1830187691.html
Песков выразил уверенность, что Путин однажды приедет в Донбасс
Песков выразил уверенность, что Путин однажды приедет в Донбасс - РИА Новости, 09.11.2022
Песков выразил уверенность, что Путин однажды приедет в Донбасс
Президент России Владимир Путин обязательно приедет в Донбасс, хотя сейчас таких планов нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:28
2022-11-09T12:28
2022-11-09T14:19
специальная военная операция на украине
донбасс
владимир путин
россия
политика
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обязательно приедет в Донбасс, хотя сейчас таких планов нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков назвал "естественной" возможность визита главы государства в ДНР и ЛНР, так как это регионы России.Как объяснял в конце мая представитель Кремля, политики ездят в республики Донбасса по индивидуальным планам. Визиты зависят от целесообразности и необходимости, они не могут быть праздными, подчеркнул он.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221005/uchitel-1821742148.html
https://ria.ru/20221027/donbass-1827297081.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донбасс, владимир путин, россия, политика, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Владимир Путин, Россия, Политика, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:28 09.11.2022 (обновлено: 14:19 09.11.2022)
Песков выразил уверенность, что Путин однажды приедет в Донбасс
Песков: Путин обязательно посетит Донбасс, но конкретных планов поездки пока нет