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Песков выразил уверенность, что Путин однажды приедет в Донбасс - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/putin-1830187691.html
Песков выразил уверенность, что Путин однажды приедет в Донбасс
Песков выразил уверенность, что Путин однажды приедет в Донбасс - РИА Новости, 09.11.2022
Песков выразил уверенность, что Путин однажды приедет в Донбасс
Президент России Владимир Путин обязательно приедет в Донбасс, хотя сейчас таких планов нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:28
2022-11-09T14:19
специальная военная операция на украине
донбасс
владимир путин
россия
политика
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обязательно приедет в Донбасс, хотя сейчас таких планов нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков назвал "естественной" возможность визита главы государства в ДНР и ЛНР, так как это регионы России.Как объяснял в конце мая представитель Кремля, политики ездят в республики Донбасса по индивидуальным планам. Визиты зависят от целесообразности и необходимости, они не могут быть праздными, подчеркнул он.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221005/uchitel-1821742148.html
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донбасс, владимир путин, россия, политика, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Владимир Путин, Россия, Политика, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:28 09.11.2022 (обновлено: 14:19 09.11.2022)
 
Песков выразил уверенность, что Путин однажды приедет в Донбасс

Песков: Путин обязательно посетит Донбасс, но конкретных планов поездки пока нет

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обязательно приедет в Донбасс, хотя сейчас таких планов нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет на Донбасс", — сказал он.

Песков назвал "естественной" возможность визита главы государства в ДНР и ЛНР, так как это регионы России.
Как объяснял в конце мая представитель Кремля, политики ездят в республики Донбасса по индивидуальным планам. Визиты зависят от целесообразности и необходимости, они не могут быть праздными, подчеркнул он.
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В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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