https://ria.ru/20221109/putin-1830187691.html

Песков выразил уверенность, что Путин однажды приедет в Донбасс

Песков выразил уверенность, что Путин однажды приедет в Донбасс - РИА Новости, 09.11.2022

Песков выразил уверенность, что Путин однажды приедет в Донбасс

Президент России Владимир Путин обязательно приедет в Донбасс, хотя сейчас таких планов нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:28

2022-11-09T12:28

2022-11-09T14:19

специальная военная операция на украине

донбасс

владимир путин

россия

политика

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обязательно приедет в Донбасс, хотя сейчас таких планов нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков назвал "естественной" возможность визита главы государства в ДНР и ЛНР, так как это регионы России.Как объяснял в конце мая представитель Кремля, политики ездят в республики Донбасса по индивидуальным планам. Визиты зависят от целесообразности и необходимости, они не могут быть праздными, подчеркнул он.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221005/uchitel-1821742148.html

https://ria.ru/20221027/donbass-1827297081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донбасс, владимир путин, россия, политика, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр