https://ria.ru/20221109/putin-1830174436.html

Советник экс-президента США высоко оценила деятельность Путина

Советник экс-президента США высоко оценила деятельность Путина - РИА Новости, 09.11.2022

Советник экс-президента США высоко оценила деятельность Путина

США должны изменить свое отношение к президенту России Владимиру Путину, заявила в интервью с журналистом Лексом Фридманом советник бывшего хозяина Белого дома... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:49

2022-11-09T11:49

2022-11-09T13:12

сша

россия

владимир путин

фиона хилл

дональд трамп

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. США должны изменить свое отношение к президенту России Владимиру Путину, заявила в интервью с журналистом Лексом Фридманом советник бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа по вопросам Москвы Фиона Хилл."Мы должны иметь стратегическую эмпатию по отношению к Путину. Мы должны понять, как он думает и почему. Вы знаете, он действует в собственном контексте, имеет свои рамки и обоснование своим действиям. Мы должны понять это", — заявила она.Хилл напомнила, что в первые этапы своего правления президент России стабилизировал экономику страны и нормализировал работу финансовой системы."Он закрыл все долги и просто заново отстроил страну", — указала специалист.Советник отметила, что Путин открыл Россию для международного бизнеса, тем самым дав людям массу возможностей.Владимира Путина 31 декабря 1999 года назначили исполняющим обязанности президента, в должность он вступил в марте 2000 года. Переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах.

https://ria.ru/20221108/zelenskiy-1829925215.html

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сша, россия, владимир путин, фиона хилл, дональд трамп