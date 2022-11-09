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В Госдуме назвали украинский проект о независимости Татарстана провокацией
В Госдуме назвали украинский проект о независимости Татарстана провокацией - РИА Новости, 09.11.2022
В Госдуме назвали украинский проект о независимости Татарстана провокацией
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал подлой и гнусной провокацией зарегистрированный в украинском парламенте проект о признании... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T22:02
2022-11-09T22:02
2022-11-09T22:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал подлой и гнусной провокацией зарегистрированный в украинском парламенте проект о признании независимости Татарстана.Проект постановления о признании независимости республики Татарстан зарегистрирован в Верховной Раде Украины, следует из данных на сайте украинского парламента. Текст документа пока не доступен для просмотра."Все это подлая и гнусная провокация украинских нацистов, засевших в Киеве. Им не удастся такими выходками расшатать межнациональное единство и сплоченность в нашей стране", - сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, Россия сегодня сплочена как никогда перед лицом внешней угрозы.В середине октября Верховная рада признала "Ичкерию"* ("Чеченская Республика Ичкерия"*) "временно оккупированной Россией". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя внесение в Верховную раду законопроекта об Ичкерии*, отмечала, что это свидетельствует об экстремистской идеологии Киева.* "Чеченская Республика Ичкерия" - террористическая организация, запрещена в Российской Федерации
https://ria.ru/20221103/rossiya-1828945439.html
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в мире, михаил шеремет, мария захарова, россия, киев, верховная рада украины, госдума рф
В мире, Михаил Шеремет, Мария Захарова, Россия, Киев, Верховная Рада Украины, Госдума РФ
В Госдуме назвали украинский проект о независимости Татарстана провокацией
Депутат Шеремет назвал украинский проект о независимости Татарстана подлой провокацией