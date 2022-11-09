https://ria.ru/20221109/proverka-1830304866.html

Детский омбудсмен рассказала о проверке в воронежском детском интернате

Детский омбудсмен рассказала о проверке в воронежском детском интернате - РИА Новости, 09.11.2022

Детский омбудсмен рассказала о проверке в воронежском детском интернате

Жалоб на нарушения прав детей в воронежском детском доме-интернате не поступало, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:38

2022-11-09T17:38

2022-11-09T17:38

происшествия

воронежская область

россия

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ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. Жалоб на нарушения прав детей в воронежском детском доме-интернате не поступало, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ирина Попова."На момент посещения в учреждении находились 145 человек. Из них детей-сирот – 50 человек, родительских детей – 41 человек, лиц старше 18 лет – 54 человек. Следов физического воздействия на воспитанниках детского дома-интерната мы не увидели. Жалоб со стороны родителей (законных представителей), воспитанников или персонала учреждения на нарушения прав детей к членам также делегации не поступало", - говорится в сообщении Поповой.По словам Поповой, 13 октября текущего года дом-интернат посетила делегация, в которой были представители департамента соцзащиты и соцобслуживания Минтруда России, совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, столичного центра лечебной педагогики и уполномоченного по правам ребенка в Воронежской области.Отмечается, что причиной проверки стала появившаяся в Telegram-каналах фотография связанных и привязанных к кроватям детей. Следствие заявило о возбуждении уголовного дела по статье об истязании двух и более несовершеннолетних Бутурлиновского детского дома–интерната для умственно отсталых детей.Ранее следствие сообщало, что на момент процессуальных действий в доме-интернате телесных повреждений у детей обнаружено не было.

https://ria.ru/20221108/detdom-1830090698.html

https://ria.ru/20220818/proisshestviya-1810338416.html

воронежская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, воронежская область, россия