https://ria.ru/20221109/protivnik-1830127926.html
Противник помощи Украине избрался в сенат от штата Огайо, прогнозируют СМИ
Противник помощи Украине избрался в сенат от штата Огайо, прогнозируют СМИ - РИА Новости, 09.11.2022
Противник помощи Украине избрался в сенат от штата Огайо, прогнозируют СМИ
Республиканец Джей Ди Вэнс выиграл выборы в сенат в штате Огайо, несмотря на недовольство местной украинской общины его призывами к ограничению американской... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:52
2022-11-09T08:52
2022-11-09T08:52
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Республиканец Джей Ди Вэнс выиграл выборы в сенат в штате Огайо, несмотря на недовольство местной украинской общины его призывами к ограничению американской помощи их исторической родине, прогнозирует телекомпания NBC.Называя победителей на основе собственных калькуляций, американские СМИ выражают таким образом уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на исход выборов.Сторонник экс-президента США Дональда Трампа, 38-летний Вэнс с 53,6% голосов опережает демократа Тима Райана, которого поддержали 46,4% избирателей.Споры о поддержке Украины стали заметной темой выборов в Огайо, где, по данным журнала Time, живут 45 тысяч американцев с украинскими корнями.В ходе предвыборной кампании Вэнс говорил, что "абсолютно" поддерживает уменьшение американской помощи Украине. По его словам, США практически в одиночку несут финансовое бремя конфликта при бездействии европейцев.Райан, напротив, называл защиту Украины "фундаментальном императивом" для Америки. Уходящий на пенсию сенатор-республиканец из Огайо Роб Портман в преддверии голосования посещал Киев, где призвал "удвоить" предпринимаемые усилия.
https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги промежуточных выборов в сша - 2022, в мире, сша, украина
Итоги промежуточных выборов в США - 2022, В мире, США, Украина
Противник помощи Украине избрался в сенат от штата Огайо, прогнозируют СМИ
Прогноз NBC: противник помощи Украине Ди Вэнс избрался в сенат от штата Огайо
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Республиканец Джей Ди Вэнс выиграл выборы в сенат в штате Огайо, несмотря на недовольство местной украинской общины его призывами к ограничению американской помощи их исторической родине, прогнозирует телекомпания NBC.
Называя победителей на основе собственных калькуляций, американские СМИ выражают таким образом уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на исход выборов.
Сторонник экс-президента США Дональда Трампа
, 38-летний Вэнс с 53,6% голосов опережает демократа Тима Райана, которого поддержали 46,4% избирателей.
Споры о поддержке Украины стали заметной темой выборов в Огайо, где, по данным журнала Time, живут 45 тысяч американцев с украинскими корнями.
В ходе предвыборной кампании Вэнс говорил, что "абсолютно" поддерживает уменьшение американской помощи Украине. По его словам, США практически в одиночку несут финансовое бремя конфликта при бездействии европейцев.
Райан, напротив, называл защиту Украины "фундаментальном императивом" для Америки
. Уходящий на пенсию сенатор-республиканец из Огайо Роб Портман в преддверии голосования посещал Киев
, где призвал "удвоить" предпринимаемые усилия.