https://ria.ru/20221109/protivnik-1830127926.html

Противник помощи Украине избрался в сенат от штата Огайо, прогнозируют СМИ

Противник помощи Украине избрался в сенат от штата Огайо, прогнозируют СМИ - РИА Новости, 09.11.2022

Противник помощи Украине избрался в сенат от штата Огайо, прогнозируют СМИ

Республиканец Джей Ди Вэнс выиграл выборы в сенат в штате Огайо, несмотря на недовольство местной украинской общины его призывами к ограничению американской... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:52

2022-11-09T08:52

2022-11-09T08:52

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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сша

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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Республиканец Джей Ди Вэнс выиграл выборы в сенат в штате Огайо, несмотря на недовольство местной украинской общины его призывами к ограничению американской помощи их исторической родине, прогнозирует телекомпания NBC.Называя победителей на основе собственных калькуляций, американские СМИ выражают таким образом уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на исход выборов.Сторонник экс-президента США Дональда Трампа, 38-летний Вэнс с 53,6% голосов опережает демократа Тима Райана, которого поддержали 46,4% избирателей.Споры о поддержке Украины стали заметной темой выборов в Огайо, где, по данным журнала Time, живут 45 тысяч американцев с украинскими корнями.В ходе предвыборной кампании Вэнс говорил, что "абсолютно" поддерживает уменьшение американской помощи Украине. По его словам, США практически в одиночку несут финансовое бремя конфликта при бездействии европейцев.Райан, напротив, называл защиту Украины "фундаментальном императивом" для Америки. Уходящий на пенсию сенатор-республиканец из Огайо Роб Портман в преддверии голосования посещал Киев, где призвал "удвоить" предпринимаемые усилия.

https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

итоги промежуточных выборов в сша - 2022, в мире, сша, украина