https://ria.ru/20221109/protest-1830243599.html
Польские полицейские проводят акцию протеста у здания МВД
Польские полицейские проводят акцию протеста у здания МВД - РИА Новости, 09.11.2022
Польские полицейские проводят акцию протеста у здания МВД
Полицейские и представители других силовых структур Польши проводят акцию протеста у здания министерства внутренних дел и администрации республики, передает... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:00
2022-11-09T15:00
2022-11-09T15:23
в мире
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ВАРШАВА, 9 ноя – РИА Новости. Полицейские и представители других силовых структур Польши проводят акцию протеста у здания министерства внутренних дел и администрации республики, передает корреспондент РИА Новости.В среду у здания Кабинета министров Польши собрались несколько тысяч сотрудников полиции, Государственной пожарной службы, пенитенциарной системы, Пограничной стражи, таможенной службы и других структур, подчиненных МВД. Они перекрыли проезжую часть Уяздовских аллей.Протестующие вооружились горнами, барабанами, сиренами. В руках у них также флаги Польши и различные транспаранты.Они предъявляют правительству страны в основном материальные претензии. Одним из основных требований является повышение денежного довольствия полицейских и других силовиков темпами, соответствующими росту потребительских цен.В данном случае, волнения среди полицейских вызвали серьезные диспропорции в начислении квартальных премий рядовому и командному составу полиции. По неофициальной информации, размер премий командного состава и рядовых сотрудников отличается в 30 раз.Протестующие заявляют, что предложения МВД по повышению заработной платы настолько неудовлетворительны, что спровоцируют в следующем году волну увольнений. Они утверждают, что планируемые повышения денежного довольствия совершенно не удовлетворительны для сотрудников с небольшим и средним стажем службы.Кроме того, в знак протеста против низкого материального обеспечения полицейские решили снизить количество штрафов, накладываемых ими за различные административные правонарушения, в частности, за нарушения правил дорожного движения – наказывать нарушителей предупреждением вместо штрафа в случаях, когда такая возможность имеется. Аналогичную форму протеста польские полицейские применяли во время общенациональной акции протеста четыре года назад. Данная акция официально поддержана профсоюзом полицейских.В свою очередь министерство внутренних дел и администрации Польши заявило, что повышение денежного довольствия силовиков, подчиненных МВД, наступит с 1 марта 2023 года. Министерство также предложило, чтобы после 15 лет службы доплата за выслугу ежегодно увеличивалась дополнительно на 1%.Также поступают сообщения из регионов Польши, где полицейские, не поехавшие в Варшаву, устраивают локальные акции протеста.
https://ria.ru/20221107/zabastovka-1829805235.html
https://ria.ru/20221109/mitingi-1830207925.html
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Протест полицейских в Польше
В Польше протестуют полицейские и другие силовики, передает корреспондент РИА Новости. Среди основных требований - рост зарплат темпами, отвечающими росту цен.
2022-11-09T15:00
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РИА Новости
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в мире, польша, варшава
15:00 09.11.2022 (обновлено: 15:23 09.11.2022)
Польские полицейские проводят акцию протеста у здания МВД
Польские полицейские проводят акцию протеста, требуя повышения денежного довольствия
ВАРШАВА, 9 ноя – РИА Новости. Полицейские и представители других силовых структур Польши проводят акцию протеста у здания министерства внутренних дел и администрации республики, передает корреспондент РИА Новости.
В среду у здания Кабинета министров Польши
собрались несколько тысяч сотрудников полиции, Государственной пожарной службы, пенитенциарной системы, Пограничной стражи, таможенной службы и других структур, подчиненных МВД. Они перекрыли проезжую часть Уяздовских аллей.
Протестующие вооружились горнами, барабанами, сиренами. В руках у них также флаги Польши и различные транспаранты.
Они предъявляют правительству страны в основном материальные претензии. Одним из основных требований является повышение денежного довольствия полицейских и других силовиков темпами, соответствующими росту потребительских цен.
В данном случае, волнения среди полицейских вызвали серьезные диспропорции в начислении квартальных премий рядовому и командному составу полиции. По неофициальной информации, размер премий командного состава и рядовых сотрудников отличается в 30 раз.
Протестующие заявляют, что предложения МВД по повышению заработной платы настолько неудовлетворительны, что спровоцируют в следующем году волну увольнений. Они утверждают, что планируемые повышения денежного довольствия совершенно не удовлетворительны для сотрудников с небольшим и средним стажем службы.
Кроме того, в знак протеста против низкого материального обеспечения полицейские решили снизить количество штрафов, накладываемых ими за различные административные правонарушения, в частности, за нарушения правил дорожного движения – наказывать нарушителей предупреждением вместо штрафа в случаях, когда такая возможность имеется. Аналогичную форму протеста польские полицейские применяли во время общенациональной акции протеста четыре года назад. Данная акция официально поддержана профсоюзом полицейских.
В свою очередь министерство внутренних дел и администрации Польши заявило, что повышение денежного довольствия силовиков, подчиненных МВД, наступит с 1 марта 2023 года. Министерство также предложило, чтобы после 15 лет службы доплата за выслугу ежегодно увеличивалась дополнительно на 1%.
Также поступают сообщения из регионов Польши, где полицейские, не поехавшие в Варшаву
, устраивают локальные акции протеста.