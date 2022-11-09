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ЛГБТ-пропаганду назвали угрозой демографии в указе об Основах госполитики - РИА Новости, 09.11.2022
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ЛГБТ-пропаганду назвали угрозой демографии в указе об Основах госполитики
ЛГБТ-пропаганду назвали угрозой демографии в указе об Основах госполитики - РИА Новости, 09.11.2022
ЛГБТ-пропаганду назвали угрозой демографии в указе об Основах госполитики
Деструктивное идеологическое воздействие на россиян, в том числе пропаганда нетрадиционных отношений, угрожает демографии, говорится в указе президента РФ... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:58
2022-11-09T18:06
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Деструктивное идеологическое воздействие на россиян, в том числе пропаганда нетрадиционных отношений, угрожает демографии, говорится в указе президента РФ Владимира Путина об основах госполитики по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.Указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей (далее деструктивная идеология), включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Деструктивное идеологическое воздействие на граждан России становится угрозой для демографической ситуации в стране", - говорится в документе.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
17:58 09.11.2022 (обновлено: 18:06 09.11.2022)
 
ЛГБТ-пропаганду назвали угрозой демографии в указе об Основах госполитики

Основы госполитики: пропаганда нетрадиционных отношений угрожает демографии

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМолодая семья с детьми
Молодая семья с детьми - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Молодая семья с детьми . Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Деструктивное идеологическое воздействие на россиян, в том числе пропаганда нетрадиционных отношений, угрожает демографии, говорится в указе президента РФ Владимира Путина об основах госполитики по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.
Указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей (далее деструктивная идеология), включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Деструктивное идеологическое воздействие на граждан России становится угрозой для демографической ситуации в стране", - говорится в документе.
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