https://ria.ru/20221109/propaganda-1830312661.html

ЛГБТ-пропаганду назвали угрозой демографии в указе об Основах госполитики

ЛГБТ-пропаганду назвали угрозой демографии в указе об Основах госполитики - РИА Новости, 09.11.2022

ЛГБТ-пропаганду назвали угрозой демографии в указе об Основах госполитики

Деструктивное идеологическое воздействие на россиян, в том числе пропаганда нетрадиционных отношений, угрожает демографии, говорится в указе президента РФ... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:58

2022-11-09T17:58

2022-11-09T18:06

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Деструктивное идеологическое воздействие на россиян, в том числе пропаганда нетрадиционных отношений, угрожает демографии, говорится в указе президента РФ Владимира Путина об основах госполитики по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.Указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей (далее деструктивная идеология), включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Деструктивное идеологическое воздействие на граждан России становится угрозой для демографической ситуации в стране", - говорится в документе.

https://radiosputnik.ria.ru/20221102/propaganda-1828815333.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин