https://ria.ru/20221109/predstavlenie-1830110407.html

Британцев вывело из себя очередное представление с Зеленским

Британцев вывело из себя очередное представление с Зеленским - РИА Новости, 09.11.2022

Британцев вывело из себя очередное представление с Зеленским

Читатели британского таблоида The Daily Mail отреагировали на очередной визит в Киев актера Шона Пенна, который встретился с Владимиром Зеленским и "на время"... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T04:25

2022-11-09T04:25

2022-11-09T04:25

в мире

владимир зеленский

шон пенн

украина

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Читатели британского таблоида The Daily Mail отреагировали на очередной визит в Киев актера Шона Пенна, который встретился с Владимиром Зеленским и "на время" оставил ему свою статуэтку премии "Оскар".Зеленский, в свою очередь, вручил артисту орден "За заслуги" третьей степени и поблагодарил его за поддержку и "популяризацию Украины в мире". Пенн дважды получал "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль".Публикация Daily Mail вызвала активный отклик читателей в комментариях."Да ладно... Я не могу перестать смеяться", - написал пользователь BlueEyes."От этого много пользы. Пара идиотов", - заявил Tripper123."Мы должны воспринимать этого парня всерьез? Зеленский? Что-то в его облике кажется не так. В одну минуту он смотрит на камеру, умоляя Запад о помощи, а в следующую позирует для фотосессии Vogue, или приглашает (актера. – прим. ред.) Бена Стиллера на чай, или вот это", - отметил Aubrey Boyce."Награда за его актерскую игру?" – задался вопросом D A S H."Что ж, он определенно получит награду за лучшую актерскую игру, это точно!" – согласился Huzza."Тогда он (Пенн. – прим. ред.) может и не получить (статуэтку. – прим. ред.) обратно", - сыронизировал Mark 731."Вы спросили его, куда ушли 80 миллиардов (долларов западной помощи. – прим. ред.)?" – предложил ChickenNWaffles.Это не первый визит Пенна в Киев с конца февраля: сообщалось о трех его поездках в столицу Украины и двух встречах с Зеленским.

https://ria.ru/20221109/prorochestvo-1830106625.html

https://ria.ru/20221109/peregovory-1830102283.html

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в мире, владимир зеленский, шон пенн, украина