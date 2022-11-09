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Количество индивидуальных предпринимателей в КНР выросло до 111 млн - РИА Новости, 09.11.2022
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Количество индивидуальных предпринимателей в КНР выросло до 111 млн
Количество индивидуальных предпринимателей в КНР выросло до 111 млн - РИА Новости, 09.11.2022
Количество индивидуальных предпринимателей в КНР выросло до 111 млн
Количество индивидуальных предпринимателей в КНР выросла до 111 миллионов, это в 2,75 раз больше чем в 2012 году, свидетельствуют данные Государственного... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:03
2022-11-09T17:03
россия-китай: главное
китай
экономика
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МОСКВА, 9 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Количество индивидуальных предпринимателей в КНР выросла до 111 миллионов, это в 2,75 раз больше чем в 2012 году, свидетельствуют данные Государственного управления КНР по регулированию рынка.По статистике, каждый индивидуальный предприниматель в КНР в среднем нанимает еще двух-трех работников. Таким образом, они обеспечивают около 300 миллионов рабочих мест по стране – это более трети от общей численности трудоспособного населения КНР.Вместе с тем, мелкое индивидуальное предпринимательство оказалось наиболее уязвимым перед ударом эпидемии коронавируса. В октябре индекс деловой активности мелкого бизнеса упал до 48,2, что свидетельствует о снижении масштабов бизнеса. 57,9% мелких предприятий работают себе в убыток, свидетельствуют данные Госуправления по регулированию рынка.Чтобы поддержать мелкий бизнес, государство временно освободило его от уплаты налогов. Это позволило мелким предприятиям сэкономить с 2020 года более триллиона юаней.
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китай, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика
17:03 09.11.2022
 

Количество индивидуальных предпринимателей в КНР выросло до 111 млн

© AFP 2022 / Jade GaoПокупатель просматривает одежду в торговом центре в Пекине
Покупатель просматривает одежду в торговом центре в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022 / Jade Gao
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МОСКВА, 9 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Количество индивидуальных предпринимателей в КНР выросла до 111 миллионов, это в 2,75 раз больше чем в 2012 году, свидетельствуют данные Государственного управления КНР по регулированию рынка.
По статистике, каждый индивидуальный предприниматель в КНР в среднем нанимает еще двух-трех работников. Таким образом, они обеспечивают около 300 миллионов рабочих мест по стране – это более трети от общей численности трудоспособного населения КНР.
Вместе с тем, мелкое индивидуальное предпринимательство оказалось наиболее уязвимым перед ударом эпидемии коронавируса. В октябре индекс деловой активности мелкого бизнеса упал до 48,2, что свидетельствует о снижении масштабов бизнеса. 57,9% мелких предприятий работают себе в убыток, свидетельствуют данные Госуправления по регулированию рынка.
Чтобы поддержать мелкий бизнес, государство временно освободило его от уплаты налогов. Это позволило мелким предприятиям сэкономить с 2020 года более триллиона юаней.
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