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ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 40 человек и две гаубицы - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/poteri-1830155416.html
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 40 человек и две гаубицы
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 40 человек и две гаубицы - РИА Новости, 09.11.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 40 человек и две гаубицы
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, две гаубицы, РСЗО "Град", четыре танка, пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:48
2022-11-09T10:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
т-72б
россия
народная милиция днр
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, две гаубицы, РСЗО "Град", четыре танка, пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две гаубицы (АХС "Краб" и "2А65"), РСЗО "Град", четыре танка (два Т-72Б, Т-72М1 и Т-64БВ), пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, четыре гаубицы, два танка, десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты четыре беспилотника противника.
https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1830090026.html
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донецкая народная республика, т-72б, россия, народная милиция днр, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Т-72Б, Россия, Народная милиция ДНР, Вооруженные силы Украины, Украина
10:48 09.11.2022
 
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 40 человек и две гаубицы

Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли до 40 человек, две гаубицы и РСЗО "Град"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудники Народной милиции ДНР
Сотрудники Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники Народной милиции ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, две гаубицы, РСЗО "Град", четыре танка, пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две гаубицы (АХС "Краб" и "2А65"), РСЗО "Град", четыре танка (два Т-72Б, Т-72М1 и Т-64БВ), пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Во вторник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, четыре гаубицы, два танка, десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты четыре беспилотника противника.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаТ-72БРоссияНародная милиция ДНРВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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