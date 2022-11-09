https://ria.ru/20221109/poteri-1830155416.html

ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 40 человек и две гаубицы

ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 40 человек и две гаубицы - РИА Новости, 09.11.2022

ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 40 человек и две гаубицы

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, две гаубицы, РСЗО "Град", четыре танка, пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:48

2022-11-09T10:48

2022-11-09T10:48

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

т-72б

россия

народная милиция днр

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, две гаубицы, РСЗО "Град", четыре танка, пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две гаубицы (АХС "Краб" и "2А65"), РСЗО "Град", четыре танка (два Т-72Б, Т-72М1 и Т-64БВ), пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, четыре гаубицы, два танка, десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты четыре беспилотника противника.

https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1830090026.html

донецкая народная республика

россия

украина

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донецкая народная республика, т-72б, россия, народная милиция днр, вооруженные силы украины, украина