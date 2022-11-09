https://ria.ru/20221109/pomosch-1830299122.html
Врио главы Херсонской области пообещал помочь семье Стремоусова
Врио главы Херсонской области пообещал помочь семье Стремоусова - РИА Новости, 09.11.2022
Врио главы Херсонской области пообещал помочь семье Стремоусова
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо пообещал помочь семье погибшего в ДТП замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:22
2022-11-09T17:22
2022-11-09T17:31
общество
владимир сальдо
кирилл стремоусов
херсонская область
херсон
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо пообещал помочь семье погибшего в ДТП замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.Сальдо отметил, что ДТП произошло на территории Херсонской области.Как отметил врио губернатора, Стремоусов "умел преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области""Он работал без автомата. Он работал своим словом и умением говорить. Он бывал и на передовой, он бывал и в тылу. Он бывал и на территории области, и в самом Херсоне. И где бы он не появлялся - он чисто и искренне говорил о том, что происходит. Мало таких людей, которые умеют донести людям правду, причем сказанную абсолютно открыто, свободно и доступно", - подчеркнул Сальдо.
https://ria.ru/20221109/stremousov-1830275102.html
херсонская область
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РИА Новости
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Владимир Сальдо сообщает о гибели Кирилла Стремоусова
Владимир Сальдо сообщает о гибели Кирилла Стремоусова
2022-11-09T17:22
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PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир сальдо, кирилл стремоусов, херсонская область , херсон
Общество, Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Херсон
17:22 09.11.2022 (обновлено: 17:31 09.11.2022)
Врио главы Херсонской области пообещал помочь семье Стремоусова
Врио главы Херсонской области Сальдо пообещал помочь семье погибшего в ДТП Стремоусова
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо пообещал
помочь семье погибшего в ДТП замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.
Сальдо отметил, что ДТП произошло на территории Херсонской области.
"Он многодетный отец - у него пятеро детей и должен в скором времени родиться шестой. Конечно же, мы позаботимся обо всех них, но Кирилла, к сожалению, уже не вернуть", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Как отметил врио губернатора, Стремоусов "умел преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области"
"Он работал без автомата. Он работал своим словом и умением говорить. Он бывал и на передовой, он бывал и в тылу. Он бывал и на территории области, и в самом Херсоне. И где бы он не появлялся - он чисто и искренне говорил о том, что происходит. Мало таких людей, которые умеют донести людям правду, причем сказанную абсолютно открыто, свободно и доступно", - подчеркнул Сальдо.