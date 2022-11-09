https://ria.ru/20221109/pomosch-1830299122.html

Врио главы Херсонской области пообещал помочь семье Стремоусова

Врио главы Херсонской области пообещал помочь семье Стремоусова - РИА Новости, 09.11.2022

Врио главы Херсонской области пообещал помочь семье Стремоусова

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо пообещал помочь семье погибшего в ДТП замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:22

2022-11-09T17:22

2022-11-09T17:31

общество

владимир сальдо

кирилл стремоусов

херсонская область

херсон

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо пообещал помочь семье погибшего в ДТП замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.Сальдо отметил, что ДТП произошло на территории Херсонской области.Как отметил врио губернатора, Стремоусов "умел преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области""Он работал без автомата. Он работал своим словом и умением говорить. Он бывал и на передовой, он бывал и в тылу. Он бывал и на территории области, и в самом Херсоне. И где бы он не появлялся - он чисто и искренне говорил о том, что происходит. Мало таких людей, которые умеют донести людям правду, причем сказанную абсолютно открыто, свободно и доступно", - подчеркнул Сальдо.

https://ria.ru/20221109/stremousov-1830275102.html

херсонская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир сальдо, кирилл стремоусов, херсонская область , херсон