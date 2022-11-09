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ЕС намерен включить в новый пакет поддержки часть обещанных денег Украине

ЕС намерен включить в новый пакет поддержки часть обещанных денег Украине - РИА Новости, 09.11.2022

ЕС намерен включить в новый пакет поддержки часть обещанных денег Украине

Евросоюз включит пока не согласованные 3 миллиарда евро из макрофинансовой помощи, обещанной Украине в мае, в новый пакет поддержки на общую сумму 18 миллиардов РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T01:40

2022-11-09T01:40

2022-11-09T04:32

валдис домбровскис

украина

еврокомиссия

евросоюз

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Евросоюз включит пока не согласованные 3 миллиарда евро из макрофинансовой помощи, обещанной Украине в мае, в новый пакет поддержки на общую сумму 18 миллиардов евро, предназначенный на 2023 год, заявило чешское председательство в совете стран ЕС."Оставшиеся 3 миллиарда евро станут частью нового пакета в размере 18 миллиардов евро на 2023 год, который Комиссия, как ожидается, опубликует 9 ноября", - говорится в сообщении.Еврокомиссия в мае анонсировала исключительный пакет макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине на сумму до 9 миллиардов евро. Для того чтобы такая поддержка могла быть выделена, ее должна официально предложить Еврокомиссия, а затем согласовать совет стран ЕС и Европарламент.Из 9 миллиардов было официально согласовано предоставление 6 миллиардов, но они еще не выплачены полностью. Один миллиард был выделен в августе, еще 2 миллиарда - в октябре. На текущей неделе представитель ЕК сообщил, что Украине планируется перечислить до конца года еще 3 миллиарда. Затем в ЕК уточнили, что до конца ноября ожидается перечисление 2,5 миллиарда.Таким образом, не согласованным остается выделение еще 3 миллиардов евро из майского пакета. Как сообщил во вторник исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, Евросоюз не смог договориться о выплате этих средств в текущем году.

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/vengriya-1829805805.html

https://ria.ru/20221018/ukraina-1824860503.html

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валдис домбровскис, украина, еврокомиссия, евросоюз, европарламент