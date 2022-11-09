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"Переговоры им не нужны". В чем цель мирных инициатив Вашингтона - РИА Новости, 09.11.2022
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"Переговоры им не нужны". В чем цель мирных инициатив Вашингтона
"Переговоры им не нужны". В чем цель мирных инициатив Вашингтона - РИА Новости, 09.11.2022
"Переговоры им не нужны". В чем цель мирных инициатив Вашингтона
Раскол в США по поводу Украины углубляется. По сообщениям СМИ, Вашингтон пытается подтолкнуть режим Зеленского к переговорам с Москвой. Однако вовсе не ради... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:00
2022-11-09T08:07
в мире
джейк салливан
джо байден
россия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Раскол в США по поводу Украины углубляется. По сообщениям СМИ, Вашингтон пытается подтолкнуть режим Зеленского к переговорам с Москвой. Однако вовсе не ради мира. В чем истинные цели Белого дома — разбиралось РИА Новости.Письма и сливыИздание The Wall Street Journal утверждает, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ведет кулуарные переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым о неприменении ядерного оружия на Украине.В Кремле это не прокомментировали. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков лишь отметил, что "англосаксонские газеты" публикуют "много уток".Сам Салливан ничего не подтвердил, но и не опроверг. Хотя WSJ не уточняет, как часто советник Джо Байдена якобы беседовал с Ушаковым и Патрушевым, по информации источников, он не только обсуждал ядерную проблематику с российскими представителями, но и одновременно призывал Киев к прямым переговорам с Москвой."Салливан — сторонник контактов с Россией, — отмечает американское издание. — Но другие высокопоставленные политики считают, что в нынешних дипломатических и военных условиях переговоры бесперспективны".В октябре стало известно, что группа конгрессменов-демократов (Салливан тоже из Демпартии) отправила Байдену письмо с просьбой наладить общение с Россией. Документ в итоге отозвали как "несвоевременный". Но сам прецедент наделал много шума.Публикация о дипломатических усилиях Салливана вполне может быть запланированным сливом, как и информация об отозванном письме Байдену. Демократы пытаются понять, как подавать американским избирателям украинский кризис, чтобы сохранить власть. Тем более что республиканцы уже "оседлали" антиукраинскую повестку.Усталость от УкраиныОпросы показывают, что Республиканская партия все меньше поддерживает финансирование Киева. Это связано не столько с экономикой — для американского ВПК и оружейного лобби поставки оружия в Европу скорее на пользу, — сколько с усилением внутриполитической напряженности. Американцев больше беспокоят не заокеанские конфликты, а инфляция, безработица и угроза энергетического кризиса."Ослам" на таком фоне сложнее, чем "слонам". Украина — фактически единственное, что объединяло две системообразующие партии. Если демократы и республиканцы и в этом разойдутся, проводить через конгресс президентские инициативы, даже внутриполитические, станет крайне трудно. Байден оказался в ситуации, напоминающей положение его экс-босса Барака Обамы в 2014-2015-м, когда "ястребы"-республиканцы блокировали решения главы государства.Ветеран дипломатии Александр Вершбоу, работавший послом США в России и заместителем генерального секретаря НАТО, заявил, что Вашингтон уже всерьез допускает дипломатическое урегулирование конфликта. "Если условия станут более благоприятными, не думаю, что администрация будет пассивной", — указал он.На Белый дом, видимо, подействовал категорический отказ Зеленского от переговоров с Путиным. Не добавляют оптимизма американцам и постоянные жалобы Киева на то, что заграница им недостаточно помогает."Усталость от Украины — это реальная проблема для некоторых наших партнеров", — признают конгрессмены, имея в виду европейцев.От Китая до РоссииСалливан, занимавший высокие посты при Обаме, отличился на китайском направлении, где был сторонником умеренного курса. При Трампе, фактически объявившем экономическую войну Пекину, ушел в тень. И напомнил о себе при Байдене, которому нужны были проверенные демократические кадры.В конце прошлого года Салливан заверил Пекин в том, что в Вашингтоне не стремятся изменить политический режим в КНР. По мнению комментаторов, возможно, именно осторожность Салливана пока помогает избежать полномасштабной эскалации между США и Китаем, несмотря на ряд частных провокаций вроде визита конгрессвумен Нэнси Пелоси на Тайвань.В этом контексте логичным выглядит и стремление байденовского советника к умиротворению в Европе. Салливан понимает, что противостояние с Россией лишь сближает Москву и Пекин, укрепляя условный антиамериканский фронт.Имидж — всеКак сообщила на днях The Washington Post, администрация Байдена в частном порядке советует Украине подать сигнал о готовности к переговорам с Россией.Однако, по словам источников издания, речь идет только о попытке укрепить имидж украинской стороны как договороспособного игрока — в противовес Москве.В США понимают, что Зеленский выдвинет условия, совершенно неприемлемые для России.Мирные инициативы провалятся — и у Вашингтона будут развязаны руки для дальнейших военных поставок. Кроме того, появится дополнительный рычаг давления на Евросоюз, где растет недовольство беженцами и все новыми требованиями Киева.Сильна ли "партия мира"?Преждевременно говорить об устойчивой тенденции к дипломатическому урегулированию, подчеркивает политолог и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов."Я бы не сказал, что есть "партия мира". Да, существует группа людей, активно выступающих за переговоры Москвы и Киева. В числе тех, кто публично об этом говорит, — уже упомянутый Салливан. Но при этом подразумевается уход России с занятых территорий. Можно ли такое считать переговорами? С российской точки зрения — нет. Никаким миром здесь и не пахнет", — говорит он.По его мнению, общие настроения в Вашингтоне скорее воинственные. "Госсекретарь Энтони Блинкен, например, вообще не вспоминает о дипломатии", — привел пример эксперт.Тем не менее окно возможностей остается. Если Россия продолжит последовательно достигать намеченных целей СВО, то и голоса "за мир" на Западе зазвучат громче.
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в мире, джейк салливан, джо байден, россия, сша, вооруженные силы украины
В мире, Джейк Салливан, Джо Байден, Россия, США, Вооруженные силы Украины
08:00 09.11.2022 (обновлено: 08:07 09.11.2022)
 

"Переговоры им не нужны". В чем цель мирных инициатив Вашингтона

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Раскол в США по поводу Украины углубляется. По сообщениям СМИ, Вашингтон пытается подтолкнуть режим Зеленского к переговорам с Москвой. Однако вовсе не ради мира. В чем истинные цели Белого дома — разбиралось РИА Новости.

Письма и сливы

Издание The Wall Street Journal утверждает, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ведет кулуарные переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым о неприменении ядерного оружия на Украине.
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Белый дом прокомментировал сообщения о секретных переговорах США с Россией
В Кремле это не прокомментировали. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков лишь отметил, что "англосаксонские газеты" публикуют "много уток".
Сам Салливан ничего не подтвердил, но и не опроверг. Хотя WSJ не уточняет, как часто советник Джо Байдена якобы беседовал с Ушаковым и Патрушевым, по информации источников, он не только обсуждал ядерную проблематику с российскими представителями, но и одновременно призывал Киев к прямым переговорам с Москвой.
"Салливан — сторонник контактов с Россией, — отмечает американское издание. — Но другие высокопоставленные политики считают, что в нынешних дипломатических и военных условиях переговоры бесперспективны".
В октябре стало известно, что группа конгрессменов-демократов (Салливан тоже из Демпартии) отправила Байдену письмо с просьбой наладить общение с Россией. Документ в итоге отозвали как "несвоевременный". Но сам прецедент наделал много шума.
Публикация о дипломатических усилиях Салливана вполне может быть запланированным сливом, как и информация об отозванном письме Байдену. Демократы пытаются понять, как подавать американским избирателям украинский кризис, чтобы сохранить власть. Тем более что республиканцы уже "оседлали" антиукраинскую повестку.

Усталость от Украины

Опросы показывают, что Республиканская партия все меньше поддерживает финансирование Киева. Это связано не столько с экономикой — для американского ВПК и оружейного лобби поставки оружия в Европу скорее на пользу, — сколько с усилением внутриполитической напряженности. Американцев больше беспокоят не заокеанские конфликты, а инфляция, безработица и угроза энергетического кризиса.
Президент США Джо Байден выступает с речью на производственном объекте военно-промышленной корпорации Lockheed Martin - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 08:00
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"Ослам" на таком фоне сложнее, чем "слонам". Украина — фактически единственное, что объединяло две системообразующие партии. Если демократы и республиканцы и в этом разойдутся, проводить через конгресс президентские инициативы, даже внутриполитические, станет крайне трудно. Байден оказался в ситуации, напоминающей положение его экс-босса Барака Обамы в 2014-2015-м, когда "ястребы"-республиканцы блокировали решения главы государства.
Ветеран дипломатии Александр Вершбоу, работавший послом США в России и заместителем генерального секретаря НАТО, заявил, что Вашингтон уже всерьез допускает дипломатическое урегулирование конфликта. "Если условия станут более благоприятными, не думаю, что администрация будет пассивной", — указал он.
На Белый дом, видимо, подействовал категорический отказ Зеленского от переговоров с Путиным. Не добавляют оптимизма американцам и постоянные жалобы Киева на то, что заграница им недостаточно помогает.
"Усталость от Украины — это реальная проблема для некоторых наших партнеров", — признают конгрессмены, имея в виду европейцев.

От Китая до России

Салливан, занимавший высокие посты при Обаме, отличился на китайском направлении, где был сторонником умеренного курса. При Трампе, фактически объявившем экономическую войну Пекину, ушел в тень. И напомнил о себе при Байдене, которому нужны были проверенные демократические кадры.
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В конце прошлого года Салливан заверил Пекин в том, что в Вашингтоне не стремятся изменить политический режим в КНР. По мнению комментаторов, возможно, именно осторожность Салливана пока помогает избежать полномасштабной эскалации между США и Китаем, несмотря на ряд частных провокаций вроде визита конгрессвумен Нэнси Пелоси на Тайвань.
В этом контексте логичным выглядит и стремление байденовского советника к умиротворению в Европе. Салливан понимает, что противостояние с Россией лишь сближает Москву и Пекин, укрепляя условный антиамериканский фронт.

Имидж — все

Как сообщила на днях The Washington Post, администрация Байдена в частном порядке советует Украине подать сигнал о готовности к переговорам с Россией.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 09:43
В США потребовали принудить Зеленского к переговорам
Однако, по словам источников издания, речь идет только о попытке укрепить имидж украинской стороны как договороспособного игрока — в противовес Москве.
В США понимают, что Зеленский выдвинет условия, совершенно неприемлемые для России.
Мирные инициативы провалятся — и у Вашингтона будут развязаны руки для дальнейших военных поставок. Кроме того, появится дополнительный рычаг давления на Евросоюз, где растет недовольство беженцами и все новыми требованиями Киева.

Сильна ли "партия мира"?

Преждевременно говорить об устойчивой тенденции к дипломатическому урегулированию, подчеркивает политолог и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
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7 ноября, 22:51
США избегают обсуждения с Россией контуров украинского урегулирования
"Я бы не сказал, что есть "партия мира". Да, существует группа людей, активно выступающих за переговоры Москвы и Киева. В числе тех, кто публично об этом говорит, — уже упомянутый Салливан. Но при этом подразумевается уход России с занятых территорий. Можно ли такое считать переговорами? С российской точки зрения — нет. Никаким миром здесь и не пахнет", — говорит он.
По его мнению, общие настроения в Вашингтоне скорее воинственные. "Госсекретарь Энтони Блинкен, например, вообще не вспоминает о дипломатии", — привел пример эксперт.
Тем не менее окно возможностей остается. Если Россия продолжит последовательно достигать намеченных целей СВО, то и голоса "за мир" на Западе зазвучат громче.
 
В миреДжейк СалливанДжо БайденРоссияСШАВооруженные силы Украины
 
 
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