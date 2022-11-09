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В Камчатском крае СК приступил к поиску пропавшего из колонии мужчины - РИА Новости, 09.11.2022
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В Камчатском крае СК приступил к поиску пропавшего из колонии мужчины
В Камчатском крае СК приступил к поиску пропавшего из колонии мужчины - РИА Новости, 09.11.2022
В Камчатском крае СК приступил к поиску пропавшего из колонии мужчины
Следственное управление СК по Камчатскому краю приступило к поиску пропавшего мужчины, отбывавшего наказание за кражу в колонии-поселении, говорится в сообщении РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:26
2022-11-09T15:26
происшествия
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Следственное управление СК по Камчатскому краю приступило к поиску пропавшего мужчины, отбывавшего наказание за кражу в колонии-поселении, говорится в сообщении ведомства."По предварительным данным, осужденный 8 ноября не явился для прохождения очередной проверки, до настоящего времени его местонахождение не установлено", — заявили в ведомстве.В прокуратуре Камчатского края добавили, что осужденный отбывал двухлетний срок в колонии-поселении. На проверку в ИК-5 он должен был явиться в 18 часов 8 ноября.Следователи начали процессуальную проверку.
https://ria.ru/20221109/sud-1830210469.html
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происшествия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
15:26 09.11.2022
 
В Камчатском крае СК приступил к поиску пропавшего из колонии мужчины

В Камчатском крае СК приступил к поиску пропавшего из колонии-поселения мужчины

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Следственное управление СК по Камчатскому краю приступило к поиску пропавшего мужчины, отбывавшего наказание за кражу в колонии-поселении, говорится в сообщении ведомства.
"По предварительным данным, осужденный 8 ноября не явился для прохождения очередной проверки, до настоящего времени его местонахождение не установлено", — заявили в ведомстве.
В прокуратуре Камчатского края добавили, что осужденный отбывал двухлетний срок в колонии-поселении. На проверку в ИК-5 он должен был явиться в 18 часов 8 ноября.
Следователи начали процессуальную проверку.
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ПроисшествияКамчатский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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