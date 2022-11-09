https://ria.ru/20221109/poisk-1830253330.html

В Камчатском крае СК приступил к поиску пропавшего из колонии мужчины

В Камчатском крае СК приступил к поиску пропавшего из колонии мужчины - РИА Новости, 09.11.2022

В Камчатском крае СК приступил к поиску пропавшего из колонии мужчины

Следственное управление СК по Камчатскому краю приступило к поиску пропавшего мужчины, отбывавшего наказание за кражу в колонии-поселении, говорится в сообщении РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:26

2022-11-09T15:26

2022-11-09T15:26

происшествия

камчатский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Следственное управление СК по Камчатскому краю приступило к поиску пропавшего мужчины, отбывавшего наказание за кражу в колонии-поселении, говорится в сообщении ведомства."По предварительным данным, осужденный 8 ноября не явился для прохождения очередной проверки, до настоящего времени его местонахождение не установлено", — заявили в ведомстве.В прокуратуре Камчатского края добавили, что осужденный отбывал двухлетний срок в колонии-поселении. На проверку в ИК-5 он должен был явиться в 18 часов 8 ноября.Следователи начали процессуальную проверку.

https://ria.ru/20221109/sud-1830210469.html

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происшествия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), россия