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Хабаровчанина осудили за угрозы и повторный поджог дома бывшей возлюбленной - РИА Новости, 09.11.2022
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Хабаровчанина осудили за угрозы и повторный поджог дома бывшей возлюбленной
Хабаровчанина осудили за угрозы и повторный поджог дома бывшей возлюбленной - РИА Новости, 09.11.2022
Хабаровчанина осудили за угрозы и повторный поджог дома бывшей возлюбленной
Ранее судимый житель Хабаровска осужден на 2,5 года за повторный поджог дома, в котором жила его бывшая любовница с мужем, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T04:52
2022-11-09T05:08
происшествия
жилье
хабаровск
хабаровский край
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ранее судимый житель Хабаровска осужден на 2,5 года за повторный поджог дома, в котором жила его бывшая любовница с мужем, сообщается на сайте "МВД Медиа"."В Хабаровском крае суд признал местного жителя виновным в угрозе убийством и поджоге дома бывшей дамы сердца. Это при том, что двумя годами ранее он уже поджигал жилище возлюбленной", - говорится в сообщении.Отмечается, что в мае этого года мужчина освободился из места лишения свободы и начал угрожать женщине. Через пару месяцев он поджег дом, в который она недавно переехала с мужем и ребенком. Сообщается, что общая сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий поджигатель был задержан сотрудниками ОМВД России по району имени Полины Осипенко. Ему были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 и частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд приговорил мужчину к двум годам шести месяцам лишения свободы", - сказано в сообщении.Согласно информации на сайте, мужчина объяснил свои действия ревностью.
https://ria.ru/20220919/prigovor-1817813579.html
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происшествия, жилье, хабаровск, хабаровский край, россия
Происшествия, Жилье, Хабаровск, Хабаровский край, Россия
04:52 09.11.2022 (обновлено: 05:08 09.11.2022)
 
Хабаровчанина осудили за угрозы и повторный поджог дома бывшей возлюбленной

Жителя Хабаровска осудили на два с половиной года за поджог дома бывшей любовницы

© РИА Новости / Алексей ФилипповСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Следственный изолятор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ранее судимый житель Хабаровска осужден на 2,5 года за повторный поджог дома, в котором жила его бывшая любовница с мужем, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Хабаровском крае суд признал местного жителя виновным в угрозе убийством и поджоге дома бывшей дамы сердца. Это при том, что двумя годами ранее он уже поджигал жилище возлюбленной", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в мае этого года мужчина освободился из места лишения свободы и начал угрожать женщине. Через пару месяцев он поджег дом, в который она недавно переехала с мужем и ребенком. Сообщается, что общая сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий поджигатель был задержан сотрудниками ОМВД России по району имени Полины Осипенко. Ему были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 и частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд приговорил мужчину к двум годам шести месяцам лишения свободы", - сказано в сообщении.
Согласно информации на сайте, мужчина объяснил свои действия ревностью.
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