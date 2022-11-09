https://ria.ru/20221109/podderzhka-1830237918.html

Почти 400 тысяч жителей Югры получили меры соцподдержки в 2022 году

Почти 400 тысяч жителей Югры получили меры соцподдержки в 2022 году - РИА Новости, 09.11.2022

Почти 400 тысяч жителей Югры получили меры соцподдержки в 2022 году

Почти 400 тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году воспользовались мерами социальной поддержки, сообщила в среду глава региона... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:52

2022-11-09T14:52

2022-11-09T14:52

ханты-мансийский автономный округ

общество

наталья комарова

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Почти 400 тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году воспользовались мерами социальной поддержки, сообщила в среду глава региона Наталья Комарова."В 2022 году в регионе обеспечено оказание 83 мер социальной поддержки. Их получили 380 тысяч югорчан. Отмечу, что более 15 тысяч человек получили социальные услуги у негосударственных поставщиков", - сказала губернатор в ходе отчета о результатах деятельности правительства автономного округа за 2022 год, инвестиционного послания и обращения к жителям, депутатам и представителям общественности.Глава региона добавила, что в текущем году были запущены также новые меры поддержки, распространенные на 103,3 тысячи человек. Среди них единовременные денежные выплаты 15 тысяч рублей женщинам, родившим первенца до 35 лет, и 5 тысяч рублей на каждого ребенка семьям с детьми, имеющим низкий доход, и семьям с детьми-инвалидами, ежемесячное пособие в размере 15 тысяч рублей опекунам совершеннолетних недееспособных граждан при условии заключения соцконтракта, выплаты 10 тысяч рублей гражданам ДНР, ЛНР и лицам без гражданства, вынужденно прибывшим в Россию, и выплаты гражданам, несущим военную службу в ходе специальной военной операции."Ключевой приоритет 2022 года – создание возможностей для самореализации граждан, внедрение гражданских инициатив, технологий в медицине и науке, направленных на сохранение здоровья человека", - подчеркнула губернатор.Как отметила Комарова, Югра входит в топ-10 лидеров рейтинга регионов России по качеству жизни, сохраняет 12-ю позицию по коэффициенту рождаемости в стране. Также, по ее словам, автономный округ находится на пятой позиции в рейтинге регионов России по социально-экономическому положению, лидер рейтинга регионов РФ по итогам реализации механизмов поддержки социального предпринимательства.

https://ria.ru/20221101/yugra-1828522744.html

https://ria.ru/20221102/meduslugi-1828711049.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

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общество, наталья комарова, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийск