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СМИ: Запад верит, что зима станет стимулом для переговоров России и Украины
СМИ: Запад верит, что зима станет стимулом для переговоров России и Украины - РИА Новости, 09.11.2022
СМИ: Запад верит, что зима станет стимулом для переговоров России и Украины
Ряд американских и европейских чиновников все больше верят, что ожидаемое зимнее замедление боевых действий на Украине послужит стимулом для начала переговоров... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T22:01
2022-11-09T22:01
2022-11-09T22:01
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ряд американских и европейских чиновников все больше верят, что ожидаемое зимнее замедление боевых действий на Украине послужит стимулом для начала переговоров между Киевом и Москвой, сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированные источники.Во вторник Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.
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в мире, nbc, владимир зеленский, россия, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, сша, евросоюз
В мире, NBC, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины, США, Евросоюз
СМИ: Запад верит, что зима станет стимулом для переговоров России и Украины
NBC: чиновники в США и ЕС верят, что зима станет стимулом для переговоров России и Украины