https://ria.ru/20221109/peregovory-1830192783.html

Песков прокомментировал сообщения о "переговорах с США"

Песков прокомментировал сообщения о "переговорах с США" - РИА Новости, 09.11.2022

Песков прокомментировал сообщения о "переговорах с США"

Кремль не будет заранее анонсировать контакты РФ и США по возобновлению инспекций в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:46

2022-11-09T12:46

2022-11-09T13:12

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сша

договор снв-3

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МОСКВА, 9 ноя - РИА новости. Кремль не будет заранее анонсировать контакты РФ и США по возобновлению инспекций в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сейчас ткань отношений двух стран очень тонкая, заявил журналистами пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков."Пока рано об этом говорить. Вы знаете, что сейчас очень тонкая ткань этих наших отношений. Говорить о диалоге не приходится. Но любые спорадические, даже несистемные, а системных контактов нет, вот эти спорадические контакты - нельзя их анонсировать заранее", - сказал Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20221020/zakharova-1825382659.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, россия, сша, договор снв-3