https://ria.ru/20221109/peregovory-1830192783.html
Песков прокомментировал сообщения о "переговорах с США"
Песков прокомментировал сообщения о "переговорах с США" - РИА Новости, 09.11.2022
Песков прокомментировал сообщения о "переговорах с США"
Кремль не будет заранее анонсировать контакты РФ и США по возобновлению инспекций в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:46
2022-11-09T12:46
2022-11-09T13:12
в мире
москва
россия
сша
договор снв-3
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МОСКВА, 9 ноя - РИА новости. Кремль не будет заранее анонсировать контакты РФ и США по возобновлению инспекций в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сейчас ткань отношений двух стран очень тонкая, заявил журналистами пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков."Пока рано об этом говорить. Вы знаете, что сейчас очень тонкая ткань этих наших отношений. Говорить о диалоге не приходится. Но любые спорадические, даже несистемные, а системных контактов нет, вот эти спорадические контакты - нельзя их анонсировать заранее", - сказал Песков.
https://radiosputnik.ria.ru/20221020/zakharova-1825382659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия, сша, договор снв-3
В мире, Москва, Россия, США, Договор СНВ-3
12:46 09.11.2022 (обновлено: 13:12 09.11.2022)
Песков прокомментировал сообщения о "переговорах с США"
Песков не стал заранее анонсировать переговоры России и США об инспекции по СНВ-3