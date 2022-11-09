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Киеву и кураторам переговоры не нужны, заявила Захарова - РИА Новости, 09.11.2022
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Киеву и кураторам переговоры не нужны, заявила Захарова
Киеву и кураторам переговоры не нужны, заявила Захарова - РИА Новости, 09.11.2022
Киеву и кураторам переговоры не нужны, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:37
2022-11-09T08:37
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна."Не хватает именно желания, стремления Вашингтона побуждать киевский режим к чему-то конструктивному, цель другая. Цель деструктивная", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.По ее словам, Киеву "запрещают" вести переговоры.Во вторник Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По словам президента Украины, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю.
https://ria.ru/20221109/peregovory-1830105663.html
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в мире, мария захарова, владимир зеленский, андрей руденко, украина, россия, киев, оон
В мире, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Андрей Руденко, Украина, Россия, Киев, ООН
08:37 09.11.2022
 
Киеву и кураторам переговоры не нужны, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: Киеву и кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.
"Не хватает именно желания, стремления Вашингтона побуждать киевский режим к чему-то конструктивному, цель другая. Цель деструктивная", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 01:32
В Крыму не видят смысла в переговорах с Зеленским
По ее словам, Киеву "запрещают" вести переговоры.
Во вторник Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По словам президента Украины, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 00:34
СМИ: США подтолкнули Зеленского к заявлению о переговорах с Россией
 
В миреМария ЗахароваВладимир ЗеленскийАндрей РуденкоУкраинаРоссияКиевООН
 
 
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