https://ria.ru/20221109/peregovory-1830125889.html
Киеву и кураторам переговоры не нужны, заявила Захарова
Киеву и кураторам переговоры не нужны, заявила Захарова - РИА Новости, 09.11.2022
Киеву и кураторам переговоры не нужны, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:37
2022-11-09T08:37
2022-11-09T08:37
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна."Не хватает именно желания, стремления Вашингтона побуждать киевский режим к чему-то конструктивному, цель другая. Цель деструктивная", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.По ее словам, Киеву "запрещают" вести переговоры.Во вторник Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По словам президента Украины, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю.
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РИА Новости
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в мире, мария захарова, владимир зеленский, андрей руденко, украина, россия, киев, оон
В мире, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Андрей Руденко, Украина, Россия, Киев, ООН
Киеву и кураторам переговоры не нужны, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: Киеву и кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна