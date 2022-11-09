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В Крыму не видят смысла в переговорах с Зеленским - РИА Новости, 09.11.2022
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В Крыму не видят смысла в переговорах с Зеленским
В Крыму не видят смысла в переговорах с Зеленским - РИА Новости, 09.11.2022
В Крыму не видят смысла в переговорах с Зеленским
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что вести переговоры с Владимиром Зеленским бессмысленно, так как есть полная уверенность в том, что... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T01:32
2022-11-09T01:32
владимир зеленский
владимир константинов
украина
россия
киев
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что вести переговоры с Владимиром Зеленским бессмысленно, так как есть полная уверенность в том, что Украина нарушит данные обещания.Во вторник Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится"."Мое мнение: никаких оснований для переговоров нет. В чем причина? Украина в лице Зеленского абсолютно недоговороспособна. Если уж и нужно с кем-то договариваться, то с Америкой, Зеленский здесь ни при чем. Что бы они ни сказали, ни подписали, за этим нет никаких гарантий, более того, есть полная уверенность в том, что они нарушат данные обещания", - сказал РИА Новости Константинов.По его словам, новые субъекты РФ — Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области — еще до конца не освобождены."Пока не будут освобождены эти территории, о чем мы можем говорить? Нам нужно освободить наши земли в полном объеме. Помимо этого, для устранения угрозы, исходящей с территории бывшей Украины, нам необходимо освободить города-герои, города, которые всегда относились к русскому миру. Любая попытка заморозки конфликта, какого-то его прекращения без достижения целей спецоперации для нас — бомба замедленного действия", - сказал глава парламента.Константинов подчеркнул, что Украина по-прежнему ориентирована на Запад, нацизм по-прежнему является определяющей идеологией, военная доктрина НАТО в отношении Украины не изменилась, они ее все так же поддерживают, строят с ней взаимоотношения."С нашей стороны цели СВО не достигнуты на данном этапе. Поэтому каких-то серьезных оснований для переговоров я не вижу. О чем нам с ними разговаривать? Эти люди запятнали себя кровью российских солдат, пытками, издевательствами, убийствами своих солдат, русскоязычных активистов, журналистов, геноцидом народа бывшей Украины… Объем их преступлений зашкаливает. Конечно, если не будет Зеленского, на той территории появятся здравые силы, с которыми будет смысл разговаривать, тогда, наверное, какие-то обсуждения возможны. Но пока такой сценарий больше из рода фантастики, чем из области реальной политики", - подчеркнул глава парламента.
https://ria.ru/20221109/peregovory-1830102283.html
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владимир зеленский, владимир константинов, украина, россия, киев, оон, нато
Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Украина, Россия, Киев, ООН, НАТО
01:32 09.11.2022
 
В Крыму не видят смысла в переговорах с Зеленским

Глава крымского парламента Константинов: вести переговоры с Зеленским бессмысленно

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что вести переговоры с Владимиром Зеленским бессмысленно, так как есть полная уверенность в том, что Украина нарушит данные обещания.
Во вторник Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
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"Мое мнение: никаких оснований для переговоров нет. В чем причина? Украина в лице Зеленского абсолютно недоговороспособна. Если уж и нужно с кем-то договариваться, то с Америкой, Зеленский здесь ни при чем. Что бы они ни сказали, ни подписали, за этим нет никаких гарантий, более того, есть полная уверенность в том, что они нарушат данные обещания", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, новые субъекты РФ — Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области — еще до конца не освобождены.
"Пока не будут освобождены эти территории, о чем мы можем говорить? Нам нужно освободить наши земли в полном объеме. Помимо этого, для устранения угрозы, исходящей с территории бывшей Украины, нам необходимо освободить города-герои, города, которые всегда относились к русскому миру. Любая попытка заморозки конфликта, какого-то его прекращения без достижения целей спецоперации для нас — бомба замедленного действия", - сказал глава парламента.
Константинов подчеркнул, что Украина по-прежнему ориентирована на Запад, нацизм по-прежнему является определяющей идеологией, военная доктрина НАТО в отношении Украины не изменилась, они ее все так же поддерживают, строят с ней взаимоотношения.
"С нашей стороны цели СВО не достигнуты на данном этапе. Поэтому каких-то серьезных оснований для переговоров я не вижу. О чем нам с ними разговаривать? Эти люди запятнали себя кровью российских солдат, пытками, издевательствами, убийствами своих солдат, русскоязычных активистов, журналистов, геноцидом народа бывшей Украины… Объем их преступлений зашкаливает. Конечно, если не будет Зеленского, на той территории появятся здравые силы, с которыми будет смысл разговаривать, тогда, наверное, какие-то обсуждения возможны. Но пока такой сценарий больше из рода фантастики, чем из области реальной политики", - подчеркнул глава парламента.
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