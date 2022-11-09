https://ria.ru/20221109/peregovory-1830102283.html
СМИ: США подтолкнули Зеленского к заявлению о переговорах с Россией
СМИ: США подтолкнули Зеленского к заявлению о переговорах с Россией - РИА Новости, 09.11.2022
СМИ: США подтолкнули Зеленского к заявлению о переговорах с Россией
Заявление Владимира Зеленского об условиях переговоров с Россией напрямую связано с подталкиванием к этому со стороны США, сообщило американское издание... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T00:34
2022-11-09T00:34
2022-11-09T02:44
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского об условиях переговоров с Россией напрямую связано с подталкиванием к этому со стороны США, сообщило американское издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.Во вторник Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.Согласно источникам, новая позиция Зеленского прямо связана с "мягким подталкиванием" со стороны администрации президента США Джо Байдена.По словам одного из источников, изменение в позиции Зеленского состоялось спустя несколько дней после визита в Киев советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.При этом неназванный высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил изданию, что американские официальные лица не говорили Зеленскому и его помощникам прямо о необходимости изменить позицию, но передали, что Киев "должен показать готовность закончить боевые действия разумно и мирно".
https://ria.ru/20221108/peregovory-1830099391.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221108/peregovory-1830042167.html
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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, украина, киев, оон, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Россия, Украина, Киев, ООН, Совет национальной безопасности и обороны Украины
00:34 09.11.2022 (обновлено: 02:44 09.11.2022)
СМИ: США подтолкнули Зеленского к заявлению о переговорах с Россией
Politico: заявление Зеленского о переговорах с Россией вызвано влиянием со стороны США