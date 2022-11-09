https://ria.ru/20221109/peregovory-1830102283.html

СМИ: США подтолкнули Зеленского к заявлению о переговорах с Россией

СМИ: США подтолкнули Зеленского к заявлению о переговорах с Россией - РИА Новости, 09.11.2022

СМИ: США подтолкнули Зеленского к заявлению о переговорах с Россией

Заявление Владимира Зеленского об условиях переговоров с Россией напрямую связано с подталкиванием к этому со стороны США, сообщило американское издание... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T00:34

2022-11-09T00:34

2022-11-09T02:44

в мире

владимир зеленский

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

россия

украина

киев

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811681348_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_377cfc6eaafd1290da17f79f66b0df63.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского об условиях переговоров с Россией напрямую связано с подталкиванием к этому со стороны США, сообщило американское издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.Во вторник Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.Согласно источникам, новая позиция Зеленского прямо связана с "мягким подталкиванием" со стороны администрации президента США Джо Байдена.По словам одного из источников, изменение в позиции Зеленского состоялось спустя несколько дней после визита в Киев советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.При этом неназванный высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил изданию, что американские официальные лица не говорили Зеленскому и его помощникам прямо о необходимости изменить позицию, но передали, что Киев "должен показать готовность закончить боевые действия разумно и мирно".

https://ria.ru/20221108/peregovory-1830099391.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221108/peregovory-1830042167.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, украина, киев, оон, совет национальной безопасности и обороны украины