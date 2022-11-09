https://ria.ru/20221109/patriarkh-1830164934.html

В храме Христа Спасителя началось отпевание погибшего в зоне СВО протоиерея

В храме Христа Спасителя началось отпевание погибшего в зоне СВО протоиерея - РИА Новости, 09.11.2022

В храме Христа Спасителя началось отпевание погибшего в зоне СВО протоиерея

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в столичном храме Христа Спасителя начал отпевание погибшего в зоне спецоперации протоиерея Михаила Васильева, передает... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:23

2022-11-09T11:23

2022-11-09T13:04

религия

владимир путин

власиха

россия

москва

московская патриархия

ракетные войска стратегического назначения

московский патриархат

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в столичном храме Христа Спасителя начал отпевание погибшего в зоне спецоперации протоиерея Михаила Васильева, передает корреспондент РИА Новости.Гроб с телом новопреставленного священнослужителя самолетом был доставлен в Москву вечером 8 ноября, после чего перевезен в храм Христа Спасителя. До 8:00 у гроба протоиерея читали Евангелие. Заупокойную литургию в 8:00, после которой началось отпевание, возглавил первый викарий святейшего патриарха по Москве, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай).Очередь длиной более 100 метров образовалась у входа в храм Христа Спасителя, где идёт прощание с погибшим в зоне спецоперации протоиереем Михаилом Васильевым, передает корреспондент РИА Новости.Заупокойную литургию в 8:00, после которой начнется отпевание, возглавил первый викарий святейшего патриарха по Москве, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай). Открытый гроб с телом отца Михаила установлен в середине храма, рядом с ним - цветы и венок от президента Российской Федерации. У амвона храма установлен портрет священника, рядом с которым - флаги России и ВДВ и траурные ленты. Курсанты Воздушно-десантных войск стоят у гроба в карауле.Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей. Как ранее сообщил источник РИА Новости в РПЦ, Васильев будет похоронен на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил настоятелем в последнее время.Президент России Владимир Путин 8 ноября присвоил Васильеву звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга".

https://ria.ru/20221108/vasilev-1830085592.html

https://ria.ru/20221109/protoierey-1830109337.html

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Отпевание в храме Христа Спасителя протоиерея Михаила Васильева Патриарх Кирилл проводит в храме Христа Спасителя отпевание погибшего в зоне спецоперации протоиерея Михаила Васильева, передает корреспондент РИА Новости 2022-11-09T11:23 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, власиха, россия, москва, московская патриархия, ракетные войска стратегического назначения, московский патриархат, религия