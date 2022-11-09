11:23 09.11.2022 (обновлено: 13:04 09.11.2022)
В храме Христа Спасителя началось отпевание погибшего в зоне СВО протоиерея
Патриарх Кирилл начал отпевание погибшего в зоне спецоперации протоиерея
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в столичном храме Христа Спасителя начал отпевание погибшего в зоне спецоперации протоиерея Михаила Васильева, передает корреспондент РИА Новости.
Гроб с телом новопреставленного священнослужителя самолетом был доставлен в Москву вечером 8 ноября, после чего перевезен в храм Христа Спасителя. До 8:00 у гроба протоиерея читали Евангелие. Заупокойную литургию в 8:00, после которой началось отпевание, возглавил первый викарий святейшего патриарха по Москве, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай).
Очередь длиной более 100 метров образовалась у входа в храм Христа Спасителя, где идёт прощание с погибшим в зоне спецоперации протоиереем Михаилом Васильевым, передает корреспондент РИА Новости.
Заупокойную литургию в 8:00, после которой начнется отпевание, возглавил первый викарий святейшего патриарха по Москве, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай). Открытый гроб с телом отца Михаила установлен в середине храма, рядом с ним - цветы и венок от президента Российской Федерации. У амвона храма установлен портрет священника, рядом с которым - флаги России и ВДВ и траурные ленты. Курсанты Воздушно-десантных войск стоят у гроба в карауле.
Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей. Как ранее сообщил источник РИА Новости в РПЦ, Васильев будет похоронен на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил настоятелем в последнее время.
Президент России Владимир Путин 8 ноября присвоил Васильеву звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга".