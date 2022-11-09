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В храме Христа Спасителя началось отпевание погибшего в зоне СВО протоиерея - РИА Новости, 09.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221109/patriarkh-1830164934.html
В храме Христа Спасителя началось отпевание погибшего в зоне СВО протоиерея
В храме Христа Спасителя началось отпевание погибшего в зоне СВО протоиерея - РИА Новости, 09.11.2022
В храме Христа Спасителя началось отпевание погибшего в зоне СВО протоиерея
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в столичном храме Христа Спасителя начал отпевание погибшего в зоне спецоперации протоиерея Михаила Васильева, передает... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:23
2022-11-09T13:04
религия
владимир путин
власиха
россия
москва
московская патриархия
ракетные войска стратегического назначения
московский патриархат
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в столичном храме Христа Спасителя начал отпевание погибшего в зоне спецоперации протоиерея Михаила Васильева, передает корреспондент РИА Новости.Гроб с телом новопреставленного священнослужителя самолетом был доставлен в Москву вечером 8 ноября, после чего перевезен в храм Христа Спасителя. До 8:00 у гроба протоиерея читали Евангелие. Заупокойную литургию в 8:00, после которой началось отпевание, возглавил первый викарий святейшего патриарха по Москве, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай).Очередь длиной более 100 метров образовалась у входа в храм Христа Спасителя, где идёт прощание с погибшим в зоне спецоперации протоиереем Михаилом Васильевым, передает корреспондент РИА Новости.Заупокойную литургию в 8:00, после которой начнется отпевание, возглавил первый викарий святейшего патриарха по Москве, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай). Открытый гроб с телом отца Михаила установлен в середине храма, рядом с ним - цветы и венок от президента Российской Федерации. У амвона храма установлен портрет священника, рядом с которым - флаги России и ВДВ и траурные ленты. Курсанты Воздушно-десантных войск стоят у гроба в карауле.Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей. Как ранее сообщил источник РИА Новости в РПЦ, Васильев будет похоронен на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил настоятелем в последнее время.Президент России Владимир Путин 8 ноября присвоил Васильеву звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга".
https://ria.ru/20221108/vasilev-1830085592.html
https://ria.ru/20221109/protoierey-1830109337.html
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353
60
Отпевание в храме Христа Спасителя протоиерея Михаила Васильева
Патриарх Кирилл проводит в храме Христа Спасителя отпевание погибшего в зоне спецоперации протоиерея Михаила Васильева, передает корреспондент РИА Новости
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владимир путин, власиха, россия, москва, московская патриархия, ракетные войска стратегического назначения, московский патриархат, религия
Религия, Владимир Путин, Власиха, Россия, Москва, Московская Патриархия, Ракетные войска стратегического назначения, Московский Патриархат, Религия
11:23 09.11.2022 (обновлено: 13:04 09.11.2022)
 
В храме Христа Спасителя началось отпевание погибшего в зоне СВО протоиерея

Патриарх Кирилл начал отпевание погибшего в зоне спецоперации протоиерея

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в столичном храме Христа Спасителя начал отпевание погибшего в зоне спецоперации протоиерея Михаила Васильева, передает корреспондент РИА Новости.
Гроб с телом новопреставленного священнослужителя самолетом был доставлен в Москву вечером 8 ноября, после чего перевезен в храм Христа Спасителя. До 8:00 у гроба протоиерея читали Евангелие. Заупокойную литургию в 8:00, после которой началось отпевание, возглавил первый викарий святейшего патриарха по Москве, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай).
Протоиерей Михаил Васильев - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 21:17Религия
Путин присвоил протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России посмертно
Очередь длиной более 100 метров образовалась у входа в храм Христа Спасителя, где идёт прощание с погибшим в зоне спецоперации протоиереем Михаилом Васильевым, передает корреспондент РИА Новости.
Заупокойную литургию в 8:00, после которой начнется отпевание, возглавил первый викарий святейшего патриарха по Москве, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай). Открытый гроб с телом отца Михаила установлен в середине храма, рядом с ним - цветы и венок от президента Российской Федерации. У амвона храма установлен портрет священника, рядом с которым - флаги России и ВДВ и траурные ленты. Курсанты Воздушно-десантных войск стоят у гроба в карауле.
Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей. Как ранее сообщил источник РИА Новости в РПЦ, Васильев будет похоронен на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил настоятелем в последнее время.
Президент России Владимир Путин 8 ноября присвоил Васильеву звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга".
Священнослужитель - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 03:17
В РПЦ заявили, что погибший протоиерей был "по жизни на передовой"
 
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