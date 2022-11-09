https://ria.ru/20221109/pamyatnik-1830222011.html

В Ужгороде снесли памятник "Украина - освободителям"

В Ужгороде снесли памятник "Украина - освободителям" - РИА Новости, 09.11.2022

В Ужгороде снесли памятник "Украина - освободителям"

МОСКВА, 9 ноя – РИА. Памятник "Украина - освободителям" из списка украинского культурного наследия снесли в Ужгороде, сообщил глава областной государственной... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:05

2022-11-09T14:05

2022-11-09T14:16

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МОСКВА, 9 ноя – РИА. Памятник "Украина - освободителям" из списка украинского культурного наследия снесли в Ужгороде, сообщил глава областной государственной администрации Закарпатья Виктор Микита."На месте демонтированного аварийного советского памятника у границы мы рассматриваем возможность установки памятника или мемориала в честь закарпатских горных штурмовиков 128-й ОГШБр (отдельной горно-штурмовой бригады – ред.) - героям украинско-российской войны", - сказал в своем Telegram-канале Микита.Он добавил, что профильный департамент администрации уже получил задание собрать группу экспертов, представителей гражданского общества, семей военных и других для наработки концепта.

https://ria.ru/20221109/pamyatnik-1830206743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ужгород, москва, украина