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В Ужгороде снесли памятник "Украина - освободителям" - РИА Новости, 09.11.2022
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В Ужгороде снесли памятник "Украина - освободителям"
В Ужгороде снесли памятник "Украина - освободителям" - РИА Новости, 09.11.2022
В Ужгороде снесли памятник "Украина - освободителям"
МОСКВА, 9 ноя – РИА. Памятник "Украина - освободителям" из списка украинского культурного наследия снесли в Ужгороде, сообщил глава областной государственной... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:05
2022-11-09T14:16
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МОСКВА, 9 ноя – РИА. Памятник "Украина - освободителям" из списка украинского культурного наследия снесли в Ужгороде, сообщил глава областной государственной администрации Закарпатья Виктор Микита."На месте демонтированного аварийного советского памятника у границы мы рассматриваем возможность установки памятника или мемориала в честь закарпатских горных штурмовиков 128-й ОГШБр (отдельной горно-штурмовой бригады – ред.) - героям украинско-российской войны", - сказал в своем Telegram-канале Микита.Он добавил, что профильный департамент администрации уже получил задание собрать группу экспертов, представителей гражданского общества, семей военных и других для наработки концепта.
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в мире, ужгород, москва, украина
В мире, Ужгород, Москва, Украина
14:05 09.11.2022 (обновлено: 14:16 09.11.2022)
 
В Ужгороде снесли памятник "Украина - освободителям"

В Ужгороде снесли памятник "Украина - освободителям" из списка культурного наследия страны

Кадр видео сноса памятника "Украина - освободителям" в Ужгороде
Кадр видео сноса памятника Украина - освободителям в Ужгороде
Кадр видео сноса памятника "Украина - освободителям" в Ужгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА. Памятник "Украина - освободителям" из списка украинского культурного наследия снесли в Ужгороде, сообщил глава областной государственной администрации Закарпатья Виктор Микита.
"На месте демонтированного аварийного советского памятника у границы мы рассматриваем возможность установки памятника или мемориала в честь закарпатских горных штурмовиков 128-й ОГШБр (отдельной горно-штурмовой бригады – ред.) - героям украинско-российской войны", - сказал в своем Telegram-канале Микита.
Он добавил, что профильный департамент администрации уже получил задание собрать группу экспертов, представителей гражданского общества, семей военных и других для наработки концепта.
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