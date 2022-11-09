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В Одессе вандалы снова осквернили памятник Суворову - РИА Новости, 09.11.2022
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В Одессе вандалы снова осквернили памятник Суворову
В Одессе вандалы снова осквернили памятник Суворову - РИА Новости, 09.11.2022
В Одессе вандалы снова осквернили памятник Суворову
В Одессе вандалы снова осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову, написав на нем "ты следующий", так они намекают, что монумент, по их мнению, РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:36
2022-11-09T13:37
в мире
екатерина ii
сергей лавров
одесса
украина
россия
молодая гвардия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Одессе вандалы снова осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову, написав на нем "ты следующий", так они намекают, что монумент, по их мнению, должен быть демонтирован, сообщило местное издание "Одесская жизнь".Ранее советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что памятник Екатерине II в Одессе в ближайшее время будет демонтирован. Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали на него красный колпак, а в руку вкладывали петлю, что должно символизировать то, что императрица, основавшая город, якобы была "палачом".По данным издания, на памятнике Суворову вандалы желтой краской написали на украинском "ти наступний", в переводе на русский "ты следующий".Вандалы также осквернили памятник в начале этой недели, набросив на его шею петлю, сообщало украинское интернет-издание "Страна.ua".Памятник российскому военачальнику Суворову был установлен в 2012 году возле детского центра "Молодая Гвардия". Точная копия его расположена в городе Измаил Одесской области. Монумент неоднократно подвергался нападению вандалов. Горсовет Измаила проголосовал за перенос памятника с центрального проспекта в музей.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://radiosputnik.ria.ru/20221108/pamyatnik-1830044021.html
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в мире, екатерина ii, сергей лавров, одесса, украина, россия, молодая гвардия
В мире, Екатерина II, Сергей Лавров, Одесса, Украина, Россия, Молодая гвардия
13:36 09.11.2022 (обновлено: 13:37 09.11.2022)
 
В Одессе вандалы снова осквернили памятник Суворову

В Одессе вандалы написали на памятнике полководцу Суворову "ты следующий"

© Фото : Юрий ДьяченкоНадпись на памятнике Суворову в Одессе: "Ты следующий"
Надпись на памятнике Суворову в Одессе: Ты следующий - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : Юрий Дьяченко
Надпись на памятнике Суворову в Одессе: "Ты следующий"
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Одессе вандалы снова осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову, написав на нем "ты следующий", так они намекают, что монумент, по их мнению, должен быть демонтирован, сообщило местное издание "Одесская жизнь".
Ранее советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что памятник Екатерине II в Одессе в ближайшее время будет демонтирован. Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали на него красный колпак, а в руку вкладывали петлю, что должно символизировать то, что императрица, основавшая город, якобы была "палачом".
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По данным издания, на памятнике Суворову вандалы желтой краской написали на украинском "ти наступний", в переводе на русский "ты следующий".
Вандалы также осквернили памятник в начале этой недели, набросив на его шею петлю, сообщало украинское интернет-издание "Страна.ua".
Памятник российскому военачальнику Суворову был установлен в 2012 году возле детского центра "Молодая Гвардия". Точная копия его расположена в городе Измаил Одесской области. Монумент неоднократно подвергался нападению вандалов. Горсовет Измаила проголосовал за перенос памятника с центрального проспекта в музей.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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В миреЕкатерина IIСергей ЛавровОдессаУкраинаРоссияМолодая гвардия
 
 
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