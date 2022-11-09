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Комитет Рады по энергетике и ЖКУ может остаться без тепла, заявил депутат - РИА Новости, 09.11.2022
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Комитет Рады по энергетике и ЖКУ может остаться без тепла, заявил депутат
Комитет Рады по энергетике и ЖКУ может остаться без тепла, заявил депутат - РИА Новости, 09.11.2022
Комитет Рады по энергетике и ЖКУ может остаться без тепла, заявил депутат
Комитет Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг этой зимой может остаться без отопления из-за долгов, сообщил депутат... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:51
2022-11-09T10:51
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг этой зимой может остаться без отопления из-за долгов, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк."Кажется, в этом отопительном сезоне не будет отопления в комитете Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Ну и у нашего комитета налогов и финансов тоже не будет тепла, мы делим одно здание на Липской. Причина - не заплатили за коммуналку", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Он пояснил, что здание, где расположены комитеты, находится в собственности гостиницы. Отопление там отключили за долги.
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
10:51 09.11.2022
 
Комитет Рады по энергетике и ЖКУ может остаться без тепла, заявил депутат

Железняк: комитет Рады по энергетике и ЖКУ зимой может остаться без отопления из-за долгов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг этой зимой может остаться без отопления из-за долгов, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.
"Кажется, в этом отопительном сезоне не будет отопления в комитете Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Ну и у нашего комитета налогов и финансов тоже не будет тепла, мы делим одно здание на Липской. Причина - не заплатили за коммуналку", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что здание, где расположены комитеты, находится в собственности гостиницы. Отопление там отключили за долги.
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