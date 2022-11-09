https://ria.ru/20221109/otoplenie-1830155824.html

Комитет Рады по энергетике и ЖКУ может остаться без тепла, заявил депутат

Комитет Рады по энергетике и ЖКУ может остаться без тепла, заявил депутат - РИА Новости, 09.11.2022

Комитет Рады по энергетике и ЖКУ может остаться без тепла, заявил депутат

Комитет Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг этой зимой может остаться без отопления из-за долгов, сообщил депутат... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:51

2022-11-09T10:51

2022-11-09T10:51

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг этой зимой может остаться без отопления из-за долгов, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк."Кажется, в этом отопительном сезоне не будет отопления в комитете Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Ну и у нашего комитета налогов и финансов тоже не будет тепла, мы делим одно здание на Липской. Причина - не заплатили за коммуналку", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Он пояснил, что здание, где расположены комитеты, находится в собственности гостиницы. Отопление там отключили за долги.

https://ria.ru/20221109/podderzhka-1830138498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, верховная рада украины