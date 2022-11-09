https://ria.ru/20221109/osago-1830230554.html

Жительница Кубани, "рисовавшая" полисы ОСАГО, получила четыре года колонии

Жительница Кубани, "рисовавшая" полисы ОСАГО, получила четыре года колонии - РИА Новости, 09.11.2022

Жительница Кубани, "рисовавшая" полисы ОСАГО, получила четыре года колонии

Жительница станицы Ленинградской приговорена к четырем годам колонии за мошенничество с оформлением полисов ОСАГО, сообщили в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:28

2022-11-09T14:28

2022-11-09T14:28

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 9 ноя – РИА Новости. Жительница станицы Ленинградской приговорена к четырем годам колонии за мошенничество с оформлением полисов ОСАГО, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края."Ленинградский районный суд Краснодарского края огласил приговор в отношении Екатерины Пипко, обвиняемой в совершении 13 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159.5 УК РФ и частью 1 статьи 327 УК РФ… Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Суд установил, что Пипко от имени страховщика привлекала клиентов, хотя никакого отношения к реальным страховым организациям не имела. С помощью графического редактора она вносила изменения в электронные бланки страховых полисов и выдавала их своим клиентам при заключении договоров. Клиенты, не подозревая, что полисы поддельные, переводили подсудимой деньги - от 5 до 100 тысяч рублей.Ей вменили 13 эпизодов мошенничества в сфере страхования, а также 13 эпизодов подделки официального документа. В судебном заседании Пипко полностью признала свою вину.В пользу потерпевших взыскано 182 543 рубля. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20221109/sinergiya-1830196468.html

краснодарский край

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, краснодарский край