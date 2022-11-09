https://ria.ru/20221109/osago-1830230554.html
Жительница Кубани, "рисовавшая" полисы ОСАГО, получила четыре года колонии
Жительница Кубани, "рисовавшая" полисы ОСАГО, получила четыре года колонии - РИА Новости, 09.11.2022
Жительница Кубани, "рисовавшая" полисы ОСАГО, получила четыре года колонии
Жительница станицы Ленинградской приговорена к четырем годам колонии за мошенничество с оформлением полисов ОСАГО, сообщили в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:28
2022-11-09T14:28
2022-11-09T14:28
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 9 ноя – РИА Новости. Жительница станицы Ленинградской приговорена к четырем годам колонии за мошенничество с оформлением полисов ОСАГО, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края."Ленинградский районный суд Краснодарского края огласил приговор в отношении Екатерины Пипко, обвиняемой в совершении 13 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159.5 УК РФ и частью 1 статьи 327 УК РФ… Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Суд установил, что Пипко от имени страховщика привлекала клиентов, хотя никакого отношения к реальным страховым организациям не имела. С помощью графического редактора она вносила изменения в электронные бланки страховых полисов и выдавала их своим клиентам при заключении договоров. Клиенты, не подозревая, что полисы поддельные, переводили подсудимой деньги - от 5 до 100 тысяч рублей.Ей вменили 13 эпизодов мошенничества в сфере страхования, а также 13 эпизодов подделки официального документа. В судебном заседании Пипко полностью признала свою вину.В пользу потерпевших взыскано 182 543 рубля. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20221109/sinergiya-1830196468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Жительница Кубани, "рисовавшая" полисы ОСАГО, получила четыре года колонии
Жительница Краснодарского края, "рисовавшая" полисы ОСАГО, получила четыре года колонии
КРАСНОДАР, 9 ноя – РИА Новости. Жительница станицы Ленинградской приговорена к четырем годам колонии за мошенничество с оформлением полисов ОСАГО, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Ленинградский районный суд Краснодарского края огласил приговор в отношении Екатерины Пипко, обвиняемой в совершении 13 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159.5 УК РФ
и частью 1 статьи 327 УК РФ… Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Суд установил, что Пипко от имени страховщика привлекала клиентов, хотя никакого отношения к реальным страховым организациям не имела. С помощью графического редактора она вносила изменения в электронные бланки страховых полисов и выдавала их своим клиентам при заключении договоров. Клиенты, не подозревая, что полисы поддельные, переводили подсудимой деньги - от 5 до 100 тысяч рублей.
Ей вменили 13 эпизодов мошенничества в сфере страхования, а также 13 эпизодов подделки официального документа. В судебном заседании Пипко полностью признала свою вину.
В пользу потерпевших взыскано 182 543 рубля. Приговор в законную силу не вступил.