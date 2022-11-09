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Орешкин стал членом наблюдательного совета движения детей и молодежи - РИА Новости, 09.11.2022
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Орешкин стал членом наблюдательного совета движения детей и молодежи
Орешкин стал членом наблюдательного совета движения детей и молодежи - РИА Новости, 09.11.2022
Орешкин стал членом наблюдательного совета движения детей и молодежи
Помощник президента РФ Максим Орешкин назначен членом наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи, соответствующий указ президента России... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:51
2022-11-09T13:57
россия
политика
максим орешкин
владимир путин
общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Максим Орешкин назначен членом наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Постановляю назначить членом наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Орешкина М. С. - помощника президента РФ", - говорится в документе.Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 9 ноября.
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россия, политика, максим орешкин, владимир путин, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
Россия, Политика, Максим Орешкин, Владимир Путин, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
13:51 09.11.2022 (обновлено: 13:57 09.11.2022)
 
Орешкин стал членом наблюдательного совета движения детей и молодежи

Орешкина назначили членом наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Максим Орешкин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Максим Орешкин назначен членом наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю назначить членом наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Орешкина М. С. - помощника президента РФ", - говорится в документе.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 9 ноября.
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Путин поручил представить предложения по поддержке детского движения
 
РоссияПолитикаМаксим ОрешкинВладимир ПутинОбщероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
 
 
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